Die Stadtpolizei Zürich betont nachdrücklich, dass man niemals in das Fahrzeug eines Unbekannten einsteigen und Fremde nicht in die eigene Wohnung lassen sollte. Zudem bittet sie die Bevölkerung, sich im Zweifelsfall sofort an die Polizei zu wenden.

Diese Strategie ist diesen Sommer bereits in Basel angewendet worden. In der Stadt Zürich werden solche Vorfälle seit einigen Wochen gemeldet, bisher sind der Stadtpolizei etwa ein Dutzend Fälle bekannt.

Selenskyj überraschend zu Gesprächen in Brüssel ++ Putin nimmt an China-Gipfel teil

Warum züchtigen manche fromme Christen ihre Kinder? Weil es die Bibel so will

Die meisten Vergewaltigungen finden im Sommer und an Wochenenden statt

An Wochenenden kommt es in der Schweiz zu deutlich mehr sexuellen Übergriffen als unter der Woche. Dies zeigt eine neue Untersuchung der Opfer, die in den Universitätsspitälern Genf und Lausanne behandelt wurden. In der Schweiz mangle es an Daten zu solchen Übergriffen, hiess es von den Autorinnen und Autoren.