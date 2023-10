Polizeirapport

Berner Polizei hält mutmasslichen Dieb nach 63 Velodiebstählen an

Zwischen Juli 2022 und Februar 2023 sind 63 Velos in den Kantonen Bern, Neuenburg und Zürich gestohlen worden. In diesem Zusammenhang hielt die Berner Kantonspolizei den mutmasslichen Dieb am 3. Februar 2023 in Salavaux VD an. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Mann gab zu, Velos gestohlen und verkauft zu haben. Bild: KEYSTONE

Der 29-jährige mutmassliche Täter zeigte sich geständig, die Velos gestohlen zu haben, und diese gewinnbringend weiterverkauft zu haben, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Deliktsumme belaufe sich auf über 70'000 Franken.

Im Rahmen von Ermittlungen zu mehreren Velodiebstählen habe die Polizei einen Zusammenhang zwischen einzelnen Fällen in den Kantonen Neuenburg und Zürich herstellen können, hiess es weiter. Es musste davon ausgegangen werden, dass es sich um die gleiche Täterschaft handle. Der Mann werde sich vor der Justiz zu verantworten haben. (saw/sda)