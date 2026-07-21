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Psychiater zu Ex-SVP-Grossrat: wohl schwerwiegende Perversion

Video: ch media/TeleM1

Das sagt ein forensischer Psychiater über die Anklage gegen den Ex-SVP-Grossrat

21.07.2026, 12:5421.07.2026, 14:36

Ein ehemalige SVP-Grossrat muss sich wegen schwerster Vergehen verantworten: Der 57-Jährige soll seine Ex-Partnerin und deren damals minderjährige Tochter Dutzende Male mit K.o.-Tropfen betäubt und sexuell missbraucht haben.

Der Aargauer SVP-Politiker muss sich wegen mehrfachem versuchtem Mord, mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, Schändung, mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfacher Pornografie, mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und sexueller Belästigung verantworten.

TeleM1 hat mit dem langjährigen forensischen Psychiater Andreas Frei über den Angeklagten gesprochen:

Video: ch media/TeleM1

(hde)

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quelle: ap/ap / damian dovarganes
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Jo Kaj
21.07.2026 13:33registriert Juli 2019
45 Sekunden Werbung für ein 37-sekündliches Video. Tolle Leistung Watson…
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Tom Scherrer (1)
21.07.2026 13:01registriert Juni 2015
Die Mutter des Opfers braucht einen Job als Haushaltshilfe, weil beiden sonst die Abschiebung nach Polen droht.

Grossraum Untersiggenthal AG.

Loooooooos - falls ihr helfen könnt ;))
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Engels
21.07.2026 13:01registriert August 2024
und die Frauen werden von der SVP und ihren Richtern weiter misshandelt
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