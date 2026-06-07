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Zürich: ETH entsorgt am Sonntag gefährliche Chemikalien

Video: watson

ETH entsorgt gefährliche Chemikalien – Wohnungen evakuiert

07.06.2026, 15:5607.06.2026, 15:56

Die Polizei und die Feuerwehr der Stadt Zürich haben am Sonntag die Strassen rund um die ETH Zürich abgesperrt. Grund dafür ist, dass Einsatzkräfte aus der Universität eine Gasflasche transportieren und anschliessend entsorgen sollen. Schau dir den Transport und die Absperrungen im Video an:

Video: watson

In der abgeholten Gasflasche befindet sich Chlortrifluorid. Dabei handelt es sich um ein starkes Oxidationsmittel, das auch Beton, Sand und Asbest entzünden und verbrennen kann.

Rund 270 Anwohner, die in den Häusern rund um die ETH leben, mussten am Sonntagmittag zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Geplant ist, dass sie gegen 16:30 Uhr in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Über die erlaubte Rückkehr würden sie per SMS informiert. Sie erhielten als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten einen Gutschein für einen Zoobesuch von der ETH. Die Sicherheitsvorkehrungen seien dabei laut der Kantonspolizei Zürich rein präventiv. (nib)

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