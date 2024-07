Video: watson/emanuella kälin

Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann in Bern – und es gibt Drama

Der amerikanische Livestreamer «IShowSpeed» kam am vergangenen Samstag zum ersten Mal in die Schweiz. Der 19-Jährige, der auf YouTube über 26 Millionen Follower hat, wurde in Bern von Fans umringt. Dabei traf der Ronaldo-Fan auch auf die Fussballerin Alisha Lehmann.

(emk)

Video: watson/emanuella kälin

