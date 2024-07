Das «Hawk-Tuah»-Girl lebt! Ihr erster Auftritt, seit sie ein Meme ist

Die Berühmtheit hat jedoch auch ihre Schattenseiten. So berichtete sie kürzlich in einem Interview, dass sie viele schräge Anfragen bekomme und erst kürzlich jemand 600 Dollar für ein Glas mit ihrer Spucke bezahlen wollte. (lzo)

Auch sonst scheint Welch ihre «15 minutes of fame» zu nutzen. Unmittelbar, nachdem das Video von ihr viral gegangen war, spannte sie mit einem Merchandise-Anbieter zusammen und liess Caps und Shirts mit ihrem Spruch bedrucken und verkaufen. Ende Juni soll sie damit bereits über 65'000 Dollar verdient haben.

Videos auf Social Media zeigen Welch zusammen mit Bryan auf der Bühne im «Nissan Stadium» in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Dieser reist mit seiner «The Quittin Time Tour» gerade durchs Land. Welch, die Berichten zufolge von Bryan eingeladen wurde, trug ein weisses, knappes Cowgirl-Outfit und hohe Stiefel und stimmte ein, als dieser seinen Song «Revival» performte.

Seither wurde es ruhig um Welch, auch wenn viel über ihren Verbleib spekuliert wurde. Am 29. Juni tauchte sie nun zum ersten Mal wieder öffentlich auf – und zwar bei einem Konzert des Country-Sängers Zach Bryan:

Hailey Welch wurde im Juni auf einen Schlag weltberühmt, nachdem sie in einer Strassenumfrage der YouTuber «Tim & Dee TV» verraten hatte, mit welcher Sexpraktik sie die Männer verrückt mache. Seither ist sie als das «Hawk Tuah»-Girl bekannt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Orban will rechtes Parteienbündnis schmieden – «Neue Ära» für Europa

Starkes Lebenszeichen: Wawrinka in Wimbledon sicher in der 2. Runde

«Es kann nicht sein, dass es darauf ankommt, in welchem Kanton ich vergewaltigt werde»

1,5 Liter Wasser für 30 Franken – so wütend sind Besucher über das Balkan Beats Open Air

Ein böses Gerücht macht in Amerika die Runde

Shaqiri tüpft wie ein Gott – und die Kommentatoren so 📢

Gestern traf die Schweiz in der Gruppenspiel-Phase der Fussball-Europameisterschaft auf Schottland. Die Begegnung endete mit einem 1:1-Unentschieden. Getroffen für die Schweiz hat der 32-jährige Xherdan Shaqiri, der in der Nati mittlerweile zum Urgestein gehört. Und wie er getroffen hat! Die Fussballkommentatorinnen und -Kommentatoren aus den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz und in ganz Europa flippten (zu Recht) aus: