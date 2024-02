Die Passagiere dieses Zugs nahm am Donnerstagabend ein Mann in Geiselhaft. Bild: keystone

Auf die Geiselnahme folgt das Trauma – auch beim Polizisten, der schoss

Der Geiselnehmer in der Waadt verstarb noch am Tatort. Durch die Kugel eines Polizisten. Obwohl dieser so die 15 Geiseln befreite, könnte er noch lange mit den Folgen dieses Schusses zu kämpfen haben, sagt ein Kriminologe. Die befreiten Geiseln aber auch.

Vier Stunden lang sassen die 14 Passagiere und der Zugführer am Donnerstagabend in einem Regionalzug zwischen Yverdon und Sainte-Croix fest. Am Ende befreite sie ein Schuss – aus der Waffe eines Polizisten. Die Kugel traf. Und der Geiselnehmer verstarb noch am Tatort.

Zu solchen Vorfällen kommt es in der Schweiz ausgesprochen selten. Und zu dieser Reaktion der Polizistinnen und Polizisten ebenso selten, wie Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW, zu watson sagt.

Im Durchschnitt sei es in den letzten zehn Jahren bei einer Anzahl von etwa 20'000 Polizistinnen und Polizisten nur etwa zehn Mal im Jahr zu polizeilichen Schusswaffeneinsätzen gekommen. Tendenz sinkend. Baier sagt:

«Die Schussabgabe ist wirklich die ultima ratio polizeilichen Agierens.»

Die Schusswaffe komme nur dann zum Einsatz, wenn höchste Gefahr für anwesende Personen – inklusive Polizistinnen und Polizisten – bestehe. Baier ist darum sicher, dass auch in der Waadt eine wirkliche Gefahr für die Einsatzkräfte und Passagiere bestanden hat. So, wie es auch die Waadtländer Polizei kommuniziert hatte.

Kriminologe Dirk Baier. Bild: zvg

Das primäre Ziel der Einsatzkräfte ist laut Baier nie, die Tatperson zu töten. Mit einer Schussabgabe will man sie primär handlungsunfähig machen. Wobei man eine Tötung aber in Kauf nimmt. Baier fasst es so zusammen:

«Eine Tötung ist nicht beabsichtigt, aber als mögliche Folge einkalkuliert.»

Man müsse sich die Ausgangslage in der Waadt etwa so vorstellen: Wegen des Ablenkungsmanövers – einer Explosion – lag wahrscheinlich Rauch in der Luft und die Geiseln schrien. Dann war es im Zug auch noch eng. Ein gezielter Schuss, der verwundet, aber nicht töten: sehr schwierig.

Appell: Medien sollen Geiseln in Ruhe lassen

Nun ist der Geiselnehmer also tot. Die Geiseln wieder frei, körperlich unversehrt. Der Polizeieinsatz beendet. Wirklich zu Ende ist ein solches Erlebnis für die Geiseln jedoch möglicherweise noch lange nicht.

Baier spricht von einer «potenziell traumatischen Erfahrung» für die Betroffenen. Denn es habe Todesangst bestanden. Ob eine Person gut über das Erlebte hinwegkomme oder nicht, hänge stark von ihrer persönlichen Resilienz und der sozialen Unterstützung, die sie bekomme, ab. Aber auch von den Medien:

«In jedem Fall ist es wichtig, die Geiseln möglichst in Ruhe zu lassen, sie also auch nicht mit Interviewanfragen, intensiver Berichterstattung und Fotos immer wieder an das Erlebte zu erinnern.» Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW

Seit ihrer Befreiung werden die Geiseln psychologisch betreut. Auch der Zugführer erhält psychologische Unterstützung, wie die Regionalbahnbetreiberin Travys auf Nachfrage von watson schreibt.

Polizeikräfte leiden häufig an Post-Shooting-Trauma

Auf den Polizisten, der den Täter erschoss, könnte aber auch eine schwierige Zeit zukommen, so Baier. In der Fachliteratur ist von «post shooting stress» oder «post shooting trauma» die Rede, also einem Trauma, das Polizistinnen und Polizisten davontragen können, weil sie geschossen haben. Ähnlich dem einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Personen mit einem Post-Shooting-Trauma haben häufig mit Schlaflosigkeit, Albträumen und Angstzuständen zu kämpfen. Nicht selten greifen sie zu Alkohol oder anderen Drogen, um mit belastenden Gefühlen – meist Schuld und Angst – umzugehen.

Was gemäss Baier ebenfalls vorkommen kann: «Dass die Polizistinnen und Polizisten die Schuss-Situation im Kopf immer wieder durchspielen und sich fragen, ob sie anders hätten handeln können.» Selbst wenn die Schussabgabe völlig gerechtfertigt gewesen sei. Deshalb würde in der Schweiz jede Polizeikraft, die im Einsatz die Schusswaffe gebraucht habe, vorläufig vom Dienst freigestellt und erhalte psychologische Betreuung.

Zwar werden Polizistinnen und Polizisten in der Schweiz auf die Schussabgabe vorbereitet, nehmen periodisch an Schiesstrainings teil, wie Baier sagt. Auch gibt es Spezialeinheiten, die explizit für Geiselbefreiungen trainieren – «absolute Profis», nennt Baier sie. Aber nicht jeder Polizist und jede Polizistin kann routiniert mit solchen Ausnahmesituationen umgehen. Darum hält er fest: