Support für den Grimseltunnel: Ständerat will Planung vorantreiben

Es geht um einen Tunnel, in dem Bahnverbindung und Hochspannungsleitung gebündelt werden sollen. Ursprünglich sollte der Rat auch über eine Motion des Walliser Mitte-Ständerats Beat Rieder befinden. Dieser wollte die Landesregierung verpflichten, noch im laufenden Jahr einen Beschluss zur Finanzierung des Tunnels vorzulegen. Rieder zog seinen Vorstoss aber vor der Abstimmung zurück. (sda)

Oppositionslos nahm die kleine Kammer am Donnerstag eine Motion der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates (KVF-S) an. Nun muss sich der Nationalrat mit der Sache befassen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bachmut hält – aber die Moral ist bei den Ukrainern am Boden

Wieso wir den Weltfrauentag am 8. März feiern – und es ihn immer noch braucht

Heftiger Raketenbeschuss in ganzer Ukraine +++ AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Das Openair Gränichen hat weitere Teile des Line-Ups bekannt gegeben

Das Hardcore- und Rockfestival hat auch dieses Jahr wieder einige Perlen in petto – siehe selbst.

Seit 1995 findet das aargauer Openair in Gränichen schon statt – und lockt jährlich ungefähr 9000 Besucher an. So hoffentlich auch bei der nächsten Ausgabe im 2023.