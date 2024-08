Davos will weniger abhängig von WEF werden

Kruker hat seine neue Funktion am 1. Juli als Nachfolger von Reto Branschi angetreten. Zuvor war er Tourismusdirektor von Lenk-Simmental im Berner Oberland. (sda)

Das WEF sei einerseits ein wichtiger Einkommensfaktor und bringe viel Aufmerksamkeit, sagte der Chef der Tourismusorganisation Davos Klosters in dem am Montag veröffentlichten Interview. Andererseits führe es zu einer gewissen Lethargie und berge ein Klumpenrisiko.

«Es ist sehr gefährlich, wenn man sich einfach auf das WEF verlässt», sagte Albert Kruker in einem Interview mit der «Südostschweiz».

Davos hat sich nach Ansicht des neuen Tourismuschefs in der Vergangenheit zu stark vom Weltwirtschaftsforum (WEF) abhängig gemacht.

