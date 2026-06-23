Gute Nachrichten während Hitzewelle: Badewasser in Zentralschweizer Seen ist einwandfrei

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Die Seen von Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Luzern weisen eine «einwandfreie» Badewasserqualität auf. Das zeigen Untersuchungen an 65 Badestellen in den Zentralschweizer Kantonen, wie die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee am Dienstag mitteilte.

Die Proben wurden von Mai bis Juni an den Zentralschweizer Seen genommen, darunter am Vierwaldstättersee, Zugersee, Zürichsee und kleineren Seen der Region.

Analysiert wurden die Wasserproben auf Darmbakterien. Die Untersuchungen führten das Laboratorium der Urkantone sowie die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz durch. Sämtliche Messstellen erreichten eine «gute bis ausgezeichnete» Wasserqualität, wie die Behörden mitteilten. Empfehlungen oder Einschränkungen für Badende mussten keine ausgesprochen werden.

Laut der Mitteilung konzentrierten sich die Untersuchungen auf die mikrobiologische Belastung des Wassers. Nicht erfasst wurden mögliche Vorkommen von «Entenflöhen» (Zerkarien), die bei hohen Wassertemperaturen im Uferbereich auftreten können. Die Gabelschwanzlarven gelten als harmlos, können jedoch vorübergehenden Juckreiz auslösen. (sda)