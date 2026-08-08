Polizeirapport

Auto fährt auf Schwägalp in Hydrant: 70'000 Liter Wasser liefen aus

Auf der Schwägalp AR ist ein 31-jähriger Autofahrer am Freitag bei einem Selbstunfall mit einem Hydranten kollidiert. Ungefähr 70'000 Liter Wasser liefen aus.

Das Auto am Ort des Unfalls. Bild: Kantonspolizei AR

Der Unfall hat sich um 21.11 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden am Samstag mitteilte. Der Mann sei mit seinem Auto auf der Schwägalpstrasse in Richtung Passhöhe gefahren. Nach der Linkskurve beim Restaurant Passhöhe habe er sein Fahrzeug zu stark beschleunigt, worauf das Heck ausgebrochen sei.

Er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei frontal mit einem Brunnen und einem Hydranten kollidiert. Anschliessend sei das Fahrzeug auf der Wiese zum Stillstand gekommen. Es sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. (dab/sda)