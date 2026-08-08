sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Auto fährt auf Schwägalp in Hydrant: 70'000 Liter Wasser liefen aus

Polizeirapport

Auto fährt auf Schwägalp in Hydrant: 70'000 Liter Wasser liefen aus

08.08.2026, 15:3508.08.2026, 15:35

Auf der Schwägalp AR ist ein 31-jähriger Autofahrer am Freitag bei einem Selbstunfall mit einem Hydranten kollidiert. Ungefähr 70'000 Liter Wasser liefen aus.

Am Freitag, 7. August 2026, ist es auf der Schwägalp zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autolenker kollidierte mit einem Hydranten und einem Brunnen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden.. Verl ...
Das Auto am Ort des Unfalls.Bild: Kantonspolizei AR

Der Unfall hat sich um 21.11 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden am Samstag mitteilte. Der Mann sei mit seinem Auto auf der Schwägalpstrasse in Richtung Passhöhe gefahren. Nach der Linkskurve beim Restaurant Passhöhe habe er sein Fahrzeug zu stark beschleunigt, worauf das Heck ausgebrochen sei.

Er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei frontal mit einem Brunnen und einem Hydranten kollidiert. Anschliessend sei das Fahrzeug auf der Wiese zum Stillstand gekommen. Es sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Imker entdeckt erste Asiatische Hornissen in Appenzell Ausserrhoden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
19-Jähriger am Bahnhof Aarau mit Messer schwer verletzt – Täter flüchtig
Schwerer Unfall im Tessin: Sieben Verletzte und langen Stau
69-jähriger Alpinist kommt bei Glarus in Gletscherspalte um
83-jähriger Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Kölliken AG
Bewaffneter Räuber überfällt Bank im Kanton Freiburg
50-jähriger Mann kommt bei Badeunfall im Bielersee ums Leben
Mann im Emmental von Traktor überrollt und tödlich verletzt
Lieferwagen fährt in Schleitheim SH in Fussgängerin – tot