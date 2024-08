Die Wetterprognose für die Schweiz am Freitag. Bild: Screenshot MeteoNews

Schauer- und Gewitterrisiko am Freitag – Hitze-Warnung im Tessin

Auch am Freitag muss in der Schweiz mit Schauer und Gewitter gerechnet werden, im Tessin spricht der Bund eine Hitze-Warnung aus. Am Wochenende kommt dann die Sonne.

Wie bereits am 1. August präsentiert sich das Wetter auch am Freitag durchzogen mit einem veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag muss mit Schauer und Gewitter gerechnet werden, dazu bleibt es schwülwarm, wie MeteoNews auf X schreibt.

Einzig im Tessin ist es durchgehend sonnig und über 30 Grad warm – der Bund spricht wegen Hitze-Gefahr die Stufe drei aus (erhebliche Gefahr). Die hohen Temperaturen werden sich im Tessin über das ganze Wochenende hinziehen.

Bild: Screenshot MeteoSchweiz

Am Wochenende kommt die Sonne

Am Samstag sieht die Prognose besser aus. Nur im Osten und entlang der Voralpen sollte es vereinzelt zu schauern kommen.

Schöner wird es am Sonntag, die Prognosen versprechen einen warmen Tag, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. (ome)