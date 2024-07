In den nächsten Tagen dürfte sich ein Sprung ins kühle Nass durchaus lohnen. Bild: Shutterstock

Der Sommer ist endlich auch in der Schweiz angekommen – Azorenhoch sei dank

Bisher war der Sommer in der Schweiz kühler und nasser als gewöhnlich. Jetzt kommt aber eine richtige Hochsommerwoche.

Wie MeteoNews berichtet, sorgt ein Ausläufer des Azorenhochs in den nächsten Tagen in der Schweiz für sonniges Wetter mit vereinzelten Schleierwolken. Dazu kommen Temperaturen von um und über 30 Grad Celsius. Laut Prognose dürfte das Wetter bis zum nächsten Donnerstag so bleiben.

Einzige Ausnahme bildet dabei die Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag. Am Samstagnachmittag können sich laut MeteoNews einzelne Quellwolken bilden, welche dann vereinzelt zu Gewittern führen können.

Die Wetterprognose für die nächsten Tage. Bild: meteonews

Am Sonntag dürfte es dann in der Ostschweiz und entlang der Alpen zu Regengüssen und Gewittern kommen. Die Westschweiz bleibe aber weitestgehend frei von schlechtem Wetter, schreibt MeteoNews.

Gewitter am 1. August möglich

Sobald das Wochenende vorbei ist, kommen dann die heissen Sommer-Tage. Am Montag, Dienstag und Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und die Tageshöchsttemperaturen erreichen oder übertreten die 30 Grad Celsius an jedem Tag. Laut MeteoNews könnte es am Mittwoch aber vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen.

Verlässliche Prognosen für den Nationalfeiertag, am 1. August, lassen sich noch keine machen, es könnte aber durchaus sein, dass die Feuerwerke zum Geburtstag der Schweiz von einem Naturschauspiel übertüncht werden.