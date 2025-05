Erster Hitzetag in der Schweiz mit mehr als 30 Grad

So manch einer dürfte sich heute im Wasser vor der Hitze in Sicherheit gebracht haben :) Bild: keystone

In der Schweiz ist am Samstag der erste Hitzetag des Jahres erreicht worden: Die Temperaturen stiegen an mehreren Orten auf über 30 Grad, insbesondere in der Region Basel.

Unter anderem stieg das Quecksilber in Visp auf 31,3 Grad und in Basel Binningen auf 30,9 Grad, wie Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, auf seiner Website schrieb. Am Genfer Flughafen Cointrin gab es 30,2 Grad.

Verbreitet wurden am Samstag in der Deutschschweiz Temperaturen von über 28 Grad gemessen. (sda)