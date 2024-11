Das Winterintermezzo ist spätestens Ende Woche zu Ende. Bild: www.imago-images.de

Von minus 5 zu 18 Grad – so wird das Wetter kommende Woche

Innerhalb von 24 Stunden – oder von 20 Kilometern – von Winterwunderland zu Frühlingswetter. Die Schweiz erlebt derzeit ein Wechselbad der Temperaturen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Von Grenchen nach Delsberg dauert es gerade mal 18 Minuten mit dem Zug. Nur der Jura trennt die beiden Gemeinden – und ein bescheidener Temperaturunterschied von 22 Grad.

Wer sich am Montagmorgen des 25. November auf diesen Weg machte, dürfte outfittechnisch in Schwierigkeiten gekommen sein. Denn während im solothurnischen Grenchen um 8 Uhr minus fünf Grad herrschten, zeigte das Thermometer zur gleichen Zeit im weniger als 20 Kilometer entfernten Delsberg sommerliche 17 Grad Celsius.

Grund für den massiven Temperaturunterschied war ein Kaltluftsee am Jura-Südfuss sowie föhniger Südwestwind im etwas höher gelegenen Delsberg.

Auch auf dem Balmberg im Jura schmolz der Schnee in Rekordschnelle. Innerhalb von 24 Stunden verwandelte sich der Berg von einem Skiparadies zu einem trostlosen, grünen Hügel:

Wetter bleibt chaotisch

Genauso chaotisch dürfte es auch im Verlauf der Woche weitergehen. Vergangene Woche lag die Schweiz noch bis ins Flachland unter einer Schneedecke, diese Woche schmilzt alles weg. Die Schweiz liegt auf der Vorderseite des Sturmtiefs, das derzeit in Grossbritannien und Irland für wüste Szenen sorgt.

Das bringt milde und trockene Luft zu uns. In den Föhntälern mit starkem Föhn erwartet Meteoschweiz am Montag bis 18 Grad. Auf über 2000 Metern soll es tagsüber etwa 9 Grad werden, gegen Abend aber bereits wieder unter null und Schnee. Der Grund: In der Nacht zum Dienstag wartet schon eine nächste Kaltfront, die die Schweiz von West nach Ost überquert. Bis Dienstagmorgen werden in den Bergen am Alpennordhang 5 bis 15 Zentimeter und gegen Westen hin stellenweise bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

«Die Kaltfront ist für den Schnee in tiefen Lagen richtiges Gift, man wird ihn förmlich davonschwimmen sehen» Roger Perret meteonews.ch

Am Mittwoch wird es meist sonnig und mild. Am Abend lenkt ein Tief von Südengland zu den Niederlanden aus Westen eine weitere Kaltfront zur Schweiz. Gegen Ende der Woche wird es wieder kühler, am Freitag erreichen die Temperaturen im Flachland etwa 3 bis 5 Grad.



Wetteraussichten von Dienstag bis Sonntag. Bild: MeteoNews

