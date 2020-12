Schweiz

Wetter Schweiz: Kein Schnee an Heiligabend, dafür aber an Weihnachten?



Kein Schnee an Heiligabend im Flachland, aber vielleicht an Weihnachten 😍

Frau Holle beschert uns an Heiligabend nicht mit Schnee, vielleicht dürfen wir uns aber an Weihnachten auf ein wenig «Zucker» im Flachland freuen.

In der Nacht auf Heiligabend haben Böen mit Windspitzen über 70 Kilometer pro Stunde gefegt. Auf den Bergen massen die Meteorologen gar vereinzelt Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde.

Mit Durchzug der #Kaltfront in der letzten Nacht gab es im #Flachland lokal #Windspitzen bis über 70 km/h, auf den #Bergen vereinzelt bis über 100 km/h. Anbei die Hitlisten bis 05.30 Uhr. Mehr #Messwerte gibt es unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/RpRpZbXfQY — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 24, 2020

In Salen-Reutenen und Homburg im Kanton Thurgau erreichten die Windspitzen eine Geschwindigkeit von 79.2 km/h, wie Meteonews am frühen Donnerstagmorgen bekanntgab. Über 70 km/h wurden in Bière VD, Cressier NE, Neuenburg, Würrenlingen AG und Nyon VD gemessen.

Zugleich gab es viel Regen. In Wädenswil ZH fielen 31.1 Millimeter Regen pro Quadratmeter, was rund einem Drittel des Niederschlags im Dezember entspricht. In Jona SG, Hörnli ZH, Bauma ZH und Flawil SG fielen ebenfalls grosse Regenmengen, die zwischen 28.5 und 26.4 Millimeter lagen.

Am Donnerstagvormittag dürfte es längere Zeit trocken bleiben, ehe erneut Regen einsetzt. Die Schneefallgrenze sinkt an Heiligabend teils unter 1000 Meter. Aber morgen dürfte sie bis ins Flachland sinken. Wir können uns also noch auf eine Weisse Weihnacht hoffen!

Am #Weihnachtstag ist vor allem in den #Alpen und in den Tälern etwas #Schnee zu erwarten, hier sind weisse Weihnachten gesichert. Im #Flachland gibt es dagegen wohl höchstens einen #Zucker, lokal kann es auch grün bleiben, insbesondere im Schwarzwaldlee entlang des Rheins. (rp) pic.twitter.com/Gk07qSqaEC — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 22, 2020

In den Alpen und Tälern müssen wir nicht auf Schnee hoffen, dort stehen die Chancen für einen Schneefall ziemlich gut, wie die Metrologen von MeteoNews berichten. (cki/sda)

