Ein Mann inspiziert sein beschädigtes Haus im Maggia-Tal. Bild: keystone

Valle di Muggio isoliert ++ Lage im Wallis entspannt sich ein wenig

Mehr «Schweiz»

In der Schweiz ist am Samstag und in der Nacht auf Sonntag viel Regen gefallen. Am stärksten betroffen war bisher der äusserste Süden. Bei Mendrisiotto TI wurden in den vergangenen 24 Stunden 110 Liter Regen pro Quadratmetern gemessen.

48 Liter davon seien in nur zwei Stunden gefallen, teilte das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) am Sonntag auf der Plattform X mit. Das entspreche den erwarteten Regenmengen, hiess es von Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Valle di Muggio im Südtessin ist wegen eines Erdrutsches infolge heftiger Regenfälle von der Aussenwelt abgeschnitten. Dies bestätigte am Sonntagmorgen die Feuerwehr Mendrisio auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Demnach hat ein Erdrutsch oberhalb des Dorfes Caneggio die Strasse blockiert und das Tal abgeschnitten.

Gemäss Berichten von Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz RSI wurde die Feuerwehr Mendrisio bisher zu 40 Einsätzen im Valle di Muggio gerufen.

Eine Entspannung der Lage erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen für heute Abend. Im Tessin seien aber auch in der Nacht noch einmal heftige Gewitter möglich, hiess es von Meteoschweiz weiter. Der Montag dürfte dann aber schweizweit trocken ausfallen.

Die Regenwarnungen der Gefahrenstufe 3, erhebliche Gefahr, für Teile des Tessins und des Kantons Graubünden gelten bis 20 Uhr. Der Bund empfiehlt bis dahin, Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge zu meiden und überflutete Strassenabschnitte zu umfahren.

Verheerender Erdrutsch im Val Bavona 1 / 19 Verheerender Erdrutsch im Val Bavona Es passierte in der Nacht auf Sonntag, 30. Juni 2024. Seither ist in Fontana nichts mehr so, wie es war. quelle: keystone / michael buholzer

Lage im Wallis beruhigt sich

Etwas entspannt hat sich die Lage im Wallis. Der Kanton hat am Sonntag die Hochwasserwarnung für die Rhone und ihre Seitenflüsse aufgehoben. Die Pegel hätten sich stabilisiert, teilte das kantonale Führungsorgan (KFO) mit.

Der Rückgang des Hochwassers hat in den Seitenflüssen laut dem Führungsorgan bereits begonnen. Bei den erneuten Niederschlägen in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kanton Wallis und im angrenzenden Kanton Waadt zu keinen grössere Schäden, wie es vom Führungsorgan auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Die aufeinanderfolgenden Überschwemmungen der letzten Wochen hätten jedoch die Ufer der Seitenflüsse und die Dämme der Rhone geschwächt. Die KFO empfiehlt daher, auch in den nächsten Tagen noch vorsichtig zu sein und sich nicht in der Nähe von Flussbetten aufzuhalten. Da die Böden immer noch mit Wasser vollgesogen seien, könne es auch zu Murgängen und punktuellen Erdrutschen kommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten sich im oberen Val de Bagnes mehrere neue Murgänge ereignet. Der Zugang zum Dorf Lourtier war am Sonntagmittag noch immer blockiert.

Hochwasserwarnung aufgehoben: Die Rhone bei Siders. Bild: keystone

Keine Schäden im Tessin

Der Kanton Graubünden ist trotz starker Niederschläge am Samstag und in der Nacht auf Sonntag glimpflich davongekommen. Es sei zu keinen nennenswerten Schäden gekommen, sagte die Kantonspolizei am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bei Mesocco sei es zu einem kleinen Rüfenniedergang gekommen, dieser habe aber keine grösseren Auswirkungen gehabt.

Die A13 bei Lostallo ist wieder einspurig befahrbar. Bild: keystone

Der Bund hatte am Samstag vor Starkniederschlägen in Teilen Graubündens gewarnt. Die Warnung für Starkniederschläge der Gefahrenstufe 3, erhebliche Gefahr, gilt bis Sonntagabend.

Laut dem Naturgefahrenportal bedeutet die Warnstufe 3, dass lokale Überschwemmungen möglich sind. An steilen Hängen kann es dabei zudem zu Erdrutschen kommen. Das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) rät, Uferbereiche zu meiden. Keller und Untergeschosse sollten bei Hochwassergefahr nicht betreten werden. (cma/sda)