Hohes Unwetterrisiko: «Von Fahrten in den Süden ist abzuraten»

Am Wochenende soll das Unwetterrisiko in der Schweiz wieder stark ansteigen. Im Süden sowie im Kanton Graubünden könnte es wieder zu starken Überschwemmungen kommen und auch der Bodenseepegel soll wieder ansteigen.

«Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber Stand heute wird dieses Wochenende sehr, sehr heikel», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe von Meteonews. Nach einem sonnigen und trockenen Freitag soll sich die Wetterlage ab Samstagmittag wieder deutlich verschlechtern.

Samstagmittag kommen die ersten Gewitter

Wenn man dieses Wochenende noch etwas im Freien unternehmen will, dann sollte man es laut dem Meteorologen am Samstagmorgen tun: «Ab dem Mittag oder frühen Nachmittag kommen von Westen her die ersten Gewitter auf die Ostschweiz zu – vor allem Richtung Bodensee.»

Im Verlauf des Nachmittags verlagern sich die Schauer immer weiter Richtung Süden, dabei kann es gehörig schütten. In der Nacht auf Sonntag kommt eine erneue Kaltfront. Diese bringt weitere Regengüsse: «Je weiter Richtung Graubünden, desto stärker und häufiger werden die Niederschläge.»

Autobahn A13 dürfte wieder gefährdet sein

Problematisch daran ist, dass es aktuell viel loses Material in Bachbetten und Flüssen gibt. Gemäss Marquard verträgt die Situation eigentlich jetzt schon nichts mehr und trotzdem kommt nochmals solch ein Hammer: «Es wird sehr heikel. Unter Umständen reisst es die Autobahn A13 auch wieder weg.»

Das Problem sei nicht Dauerregen, sondern die hohen Niederschlagsintensitäten. Das heisst, es regnet zwar nicht das ganze Wochenende durch, sondern es kommen immer wieder sehr starke Niederschläge.

Hohe Niederschlagsintensivität

Der Schwerpunkt sei im Vergleich zum letzten Wochenende etwas östlicher. Somit wird nicht nur das Gebiet vom Vorderrhein betroffen sein, sondern das ganze Einzugsgebiet des Rheins. «Wie viel Niederschlag es dann wo gibt, ist immer etwas schwierig zu sagen mit konvektiv durchsetzten Starkniederschlägen.»

Es sieht auf jeden Fall danach aus, als würde der Rhein stark ansteigen. Dadurch wird sich auch der Bodenseepegel wieder anheben – wenn's ganz blöd läuft, dann könnte er wieder den diesjährigen Höchststand erreichen.

Trotz Ferienbeginn solltest du nicht in den Süden fahren

«Im Detail ist es schwer zu sagen, wie es laufen wird, weil die Situation höchst dynamisch ist. Aber der Fokus liegt sicher im Süden mit neuen Schäden und Problemen.» Wenn es so kommt, wie die Wettermodelle vorhersagen, dann seien weitere Schäden an der Infrastruktur wahrscheinlich und Verkehrsprobleme quasi programmiert.

Deshalb sollte man gemäss Marquardt dieses Wochenende auf keinen Fall Richtung Süden fahren: «Der Süden ist zu vermeiden und vor Fahrten in den Süden ist abzuraten. Das ist, als würde man in Hells Kitchen reinfahren.»