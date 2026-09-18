Knapp 345'000 Blitze wurden im Sommer in der Schweiz registriert. Bild: keystone

Die Gewitterbilanz des Sommers: In diesem Kanton wurden die meisten Blitze registriert

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Zwischen Anfang Juni und Ende August wurden in der Schweiz knapp 345'000 Blitze registriert – mehr als in den letzten beiden Jahren, wie Meteonews schreibt.

Die meisten Blitze wurden dabei im August registriert (157'000), gefolgt vom Juli (103'000) und Juni (85'000). «Der blitzreichste Tag war mit 46'447 Blitzen der 28. August», schreibt Meteonews.

Schaut man sich die registrierten Blitze in den einzelnen Kantonen an, führt Bern das Ranking an, gefolgt von Graubünden und Zürich. Die ganze Auflistung nach Kanton sieht wie folgt aus:

Bern: 48'037 Graubünden: 32'929 Zürich: 28'644 St. Gallen: 23'121 Waadt: 22'616 Tessin: 21'131 Wallis: 19'072 Luzern: 17'925 Aargau: 16'265 Thurgau: 15'252 Freiburg: 14'148 Jura: 11'233 Schaffhausen: 9815 Solothurn: 9775 Schwyz: 8992 Uri: 6456 Glarus: 6252 Basel-Land: 6241 Neuenburg: 5957 Appenzell Ausserrhoden: 4561 Obwalden: 4507 Appenzell Innerrhoden: 4208 Nidwalden: 3513 Zug: 1937 Genf: 1648 Basel-Stadt: 583

Die Blitzdichtekarte

Die folgende Blitzdichte-Karte zeigt die Anzahl der Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. «Diese war in der Nordwest-, Ost- und Zentralschweiz grösser als in der Westschweiz und zumeist im Tessin, im Wallis und im Bündnerland», schreibt Meteonews.

Die Anzahl Blitze pro Quadratkilometer im Sommer. Bild: Meteonews

Der stärkste Blitz

Mit 336'800 Ampere wurde der stärkste Blitz am 16. Juni in Sennwald im Kanton St.Gallen registriert: «In kürzester Zeit wurde dabei eine mehr als 20'000 mal höhere Stromstärke erreicht, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist», schreibt Meteonews.

Der zweitstärkste Blitz wurde in Sisikon in Uri registriert (331'600 Ampere), gefolgt von Noville bei Aigle im Kanton Waadt (298'800 Ampere). (ome)