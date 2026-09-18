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In diesem Kanton wurden im Sommer die meisten Blitze registriert

KEYPIX - Ein verzweigter Blitz durchschneidet den Gewitterhimmel ueber dem Tal in Richtung Gsteig, aufgenommen von Gstaad (BE), Schweiz, am Donnerstag, 16. Juli 2026. Waehrend eine Hitzewelle weiterhi ...
Knapp 345'000 Blitze wurden im Sommer in der Schweiz registriert.Bild: keystone

Die Gewitterbilanz des Sommers: In diesem Kanton wurden die meisten Blitze registriert

18.09.2026, 12:1718.09.2026, 12:17

Zwischen Anfang Juni und Ende August wurden in der Schweiz knapp 345'000 Blitze registriert – mehr als in den letzten beiden Jahren, wie Meteonews schreibt.

Die meisten Blitze wurden dabei im August registriert (157'000), gefolgt vom Juli (103'000) und Juni (85'000). «Der blitzreichste Tag war mit 46'447 Blitzen der 28. August», schreibt Meteonews.

Schaut man sich die registrierten Blitze in den einzelnen Kantonen an, führt Bern das Ranking an, gefolgt von Graubünden und Zürich. Die ganze Auflistung nach Kanton sieht wie folgt aus:

  1. Bern: 48'037
  2. Graubünden: 32'929
  3. Zürich: 28'644
  4. St. Gallen: 23'121
  5. Waadt: 22'616
  6. Tessin: 21'131
  7. Wallis: 19'072
  8. Luzern: 17'925
  9. Aargau: 16'265
  10. Thurgau: 15'252
  11. Freiburg: 14'148
  12. Jura: 11'233
  13. Schaffhausen: 9815
  14. Solothurn: 9775
  15. Schwyz: 8992
  16. Uri: 6456
  17. Glarus: 6252
  18. Basel-Land: 6241
  19. Neuenburg: 5957
  20. Appenzell Ausserrhoden: 4561
  21. Obwalden: 4507
  22. Appenzell Innerrhoden: 4208
  23. Nidwalden: 3513
  24. Zug: 1937
  25. Genf: 1648
  26. Basel-Stadt: 583

Die Blitzdichtekarte

Die folgende Blitzdichte-Karte zeigt die Anzahl der Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. «Diese war in der Nordwest-, Ost- und Zentralschweiz grösser als in der Westschweiz und zumeist im Tessin, im Wallis und im Bündnerland», schreibt Meteonews.

Anzahl Blitze pro Quadratkilometer (Blitzdichte) im vergangenen Sommer.
Die Anzahl Blitze pro Quadratkilometer im Sommer.Bild: Meteonews

Der stärkste Blitz

Mit 336'800 Ampere wurde der stärkste Blitz am 16. Juni in Sennwald im Kanton St.Gallen registriert: «In kürzester Zeit wurde dabei eine mehr als 20'000 mal höhere Stromstärke erreicht, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist», schreibt Meteonews.

Der zweitstärkste Blitz wurde in Sisikon in Uri registriert (331'600 Ampere), gefolgt von Noville bei Aigle im Kanton Waadt (298'800 Ampere). (ome)

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