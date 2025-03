Mysteriöse Lichtspirale über dem Himmel der Schweiz

Ein hellblaues S, das sich am Dienstagabend am nächtlichen Himmel über Europa spiralförmig dreht. Bild: aargauer zeitung/X

Mysteriöse Licht-Spirale: Was war da los am Himmel über der Schweiz?

Ein seltenes Phänomen am Nachthimmel sorgt für Furore: Was war da los am späten Dienstagabend über der Schweiz und dem angrenzenden Europa? Erste Erklärungsversuche reichen bis in die USA.

Auf einmal war da am Himmel über der Schweiz ein hellblaues S zu sehen, das sich spiralförmig drehte. Doch so schnell es um etwa 21 Uhr aufgetaucht war, war es auch schon wieder verschwunden.

Doch die Leute, die das Spektakel am nächtlichen Himmel über der Schweiz und im angrenzenden Europa beobachtet haben, lässt das Phänomen nicht los. In Deutschland beispielsweise schreibt die «Bild»-Zeitung von «UFO-Alarm». Oder in Österreich berichtet ORF über die Sichtung einer bläuliche Licht-Spirale über Vorarlberg.

Wie SRF Meteo schreibt, war das Spektakel hierzulande allerdings nicht überall zu sehen. Und zwar einzig und allein geschuldet aufgrund der teilweisen Bewölkung.

Zusammenhang mit Elon Musks SpaceX-Rakete?

Wie die Meteorologen weiter schreiben, wird vermutet, dass es sich um die Folgen einer Falcon 9 Rakete der Firma SpaceX handelt. Von Cape Canaveral in den USA aus war am Abend nämlich ein Start dieser Rakete geplant. Derselbe Erklärungsversuch für das Himmelsspektakel nennen auch zahlreiche andere Portale.

Eine leuchtend blaue Spirale kann entstehen, wenn Raketen überschüssigen Treibstoff in grosser Höhe in die Atmosphäre ablassen. Der Treibstoff gefriert dann zu Eiskristallen, worin sich wiederum das Sonnenlicht reflektiert. Die letzten vergleichbare Berichte über ein fast gleich aussehendes Phänomen wurden 2023 vom Himmel über Alaska gemeldet.

Erste Berichte über Licht-Spiralen-Sichtungen 2019

Wie sich nachträglich herausstellte, musste damals eine Falcon-9-Rakete von Elon Musks Unternehmen Treibstoff loswerden. Zuvor hatte «t3n» bereits 2019 über das eigenartige Phänomen berichtet. Damals hiess es ebenfalls, die wandernde blaue Licht-Spirale könnte etwas mit einer SpaceX-Rakete von Elon Musk zu tun haben. Bestätigt ist allerdings nichts.

Im aktuellen Fall war die SpaceX-Rakete jedoch um 18.48 Uhr in Florida gestartet. Die zweite Stufe des Falcon-9-Trägers könnte also durchaus zur Sichtzeit über Europa aktiv gewesen sein. Offiziell bestätigt wurde dieser Zusammenhang aber bislang nicht. (sat)