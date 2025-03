20 Grad, Pollen und Saharastaub – so wird das Wetter in den nächsten Tagen

Und jetzt die schlechte Nachricht: Die hochallergene Esche blüht jetzt überall im Land. In den nächsten Tagen kann die Pollenbelastung auf mittlere Werte steigen und aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen sogar stellenweise richtig stark werden. Ausserdem wird erwartet, dass die Birke, die ebenfalls stark allergen ist, in den letzten Märztagen anfängt zu blühen. (cst)

Zuerst die guten Neuigkeiten: Hasel und Erle sind fast fertig mit ihrer Blüte, in den nächsten Tagen wird die Pollenbelastung also nur noch moderat sein

Und obwohl der Frühling jetzt schon sonnig startet, heisst das noch lange nicht, dass es immer wärmer wird. Also, nicht zu schnell alle Winterkleider verstauen! Denn: Nach einem sonnigen Wochenende mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad, sinken die Temperaturen nächste Woche wieder.

Möglich ist, dass in den nächsten Tagen mancherorts einige ausgedehnte Wolkenfelder vorbeiziehen – und der Saharastaub den Himmel eintrüben kann.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Papageien am Tessiner Himmel gesichtet – das ist problematisch für einen anderen Vogel

Im Tessin wurden gleich zwei invasive Vögel gesichtet. Eine Ornithologin warnt, dass sie heimische Vögel bedrohen können.

In den letzten Wochen wurde die Tessiner Vogelschutzorganisation Ficedula von Meldungen von einem grossen, grünen Papagei überflutet. Jetzt ist klar: Beim viel fotografierten exotischen Vogel handelt es sich um einen freien Halsbandsittich, erzählt die Tessiner Ornithologin Chirara Scandolara gegenüber RSI. Gesichtet wurden die Papageien unter anderem in Bellinzona, Gudo, Ascona, Losone und auch in der Region Lugano.