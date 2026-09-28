Der September bringt schöne Sonnenuntergänge. Bild: keystone

Noch einmal fast 30 Grad – doch der Oktober bringt Abkühlung

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Der Sommer will und will sich nicht verabschieden. Das Thermometer klettert auch Ende September noch einmal auf fast 30 Grad. Metereologoe Simon Eschle vom SRF-Meteo schreibt: «Nein, kein Tippfehler: Heute gibt es 25 bis 29 Grad.»

In der Nordwestschweiz wird es mit bis zu 29 Grad am wärmsten, im Süden bleibt es mit 23 Grad etwas kühler. Insgesamt bleibt es in den kommenden Tagen vielerorts sonnig.

Das Wetter ist für Ende September aussergewöhnlich mild. Gemäss SRF-Meteo liegen die Temperaturen derzeit rund zehn Grad über der Klimanorm. Bereits die vergangenen Tage waren ungewöhnlich warm – und auch der weitere Wochenverlauf bleibt eher sommerlich statt herbstlich.

Verantwortlich dafür ist ein Hochdruckgebiet, das für stabile Wetterverhältnisse sorgt. Gleichzeitig gelangt sehr warme Luft in die Schweiz.



Prognosen für Oktober

Doch mit dem neuen Monat ändert sich die Wetterlage. Ab Donnerstag ziehen aus Westen Wolken auf, und vor allem im Westen fällt stellenweise Regen. Die Sonne zeigt sich aber weiterhin, vor allem im Osten.

Von Freitag bis Sonntag wird es wechselhaft: Neben einigen Wolken scheint zeitweise die Sonne, vor allem am Nachmittag sind allerdings Regengüsse möglich. Am Sonntag bleibt es im Flachland vielerorts trocken.

Von viel Regen fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Allerdings sollen die Temperaturen allmählich zurückgehen: Am Donnerstag werden noch etwa 22 Grad erwartet, am Sonntag sind es rund 19 Grad. (cst)