In Basel wurde es am Sonntag nochmals sommerlich warm. Bild: watson/Hanna Hubacher

«Historische» 30 Grad im September: Hier wurde am Sonntag der Temperaturrekord geknackt

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Der Hitzesommer ist zwar nur noch eine ferne Erinnerung, doch auch im September haben sommerliche Temperaturen die Schweiz im Griff: Am letzten Septemberwochenende wurden an vielen Orten auf der Alpennordseite Temperaturrekorde geknackt. Das Thermometer kletterte in Basel-Binningen sogar auf 30,1 Grad.

Auch andernorts war es für die Jahreszeit sehr warm. In Delsberg im Jura zum Beispiel wurden 29,6 Grad gemessen. Auch Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, meldete Werte von bis zu 30 Grad. In den kommenden Tagen werden ebenfalls Temperaturen von 25 bis 29 Grad erwartet, wie die Wetterdienste schrieben.

«Historisch! Noch nie wurde so spät im Jahr ein Hitzetag auf der Alpennordseite registriert», schrieb der Wetterdienst auf X. Auch andernorts war es für die Jahreszeit sehr war. In Delsberg im Jura zum Beispiel wurden 29,6 Grad gemessen.

Nach dem Rekordsommer gab damit auch der sogenannte Altweibersommer temperaturmässig sein Bestes. Laut dem Meteoschweiz gehört der Altweibersommer zu den bekanntesten Witterungsregelfällen. Laut dem Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten von Lutz Röhrich leitet sich der Begriff von Spinnfäden her, die im Herbst umherfliegen.

Mit «weiben» wurde im Altdeutschen das Knüpfen der Spinnweben bezeichnet, wobei das Wort «weiben» für das heutige Wort weben verwendet wurde. Der Begriff «alt» ist gemäss Duden-Bedeutungswörterbuch im Zusammenhang mit «spät» zu deuten. Der Altweibersommer ist demnach der Spätsommer oder Nachsommer.



(leo/sda)