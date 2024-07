10 superfeine Marinaden, damit dein Grillsommer mal richtig tasty wird

Mit wenig (wirklich, imfall) Aufwand lässt sich weitaus mehr aus deinem Grill-Abend herausholen. Das Stichwort lautet: Marinade!

Frohlockt, es ist Sommer! Und damit einhergehend auch: Grill-Saison! Kaum eine Einladung in der Schweiz in den Sommermonaten, die nicht ein Grillabend ist!

Dabei ... nun, Hand aufs Herz – wie viele von euch schmeissen die erstbeste Bratwurst oder Cervelat auf den Grill und hauen sich den Bauch mit Pommes-Chips voll? Immer noch werden ungewürzte Pouletbrüstli auf den Grillrost gelegt und bis zur ultimativen Trockenheit durchgekocht. Tja, vielleicht kann man ja am Schluss alles mit einer Heinz-Fertigsauce übertünchen.

Leute, das können wir besser.

Gewiss, wir wollen es gemütlich haben und wollen kein grosses Geköche und keinen Stress. Aber mit kleinstem Aufwand lässt sich weitaus mehr aus einem Grill-Abend herausholen. Das Stichwort lautet: Marinade!

Marinade, «rub» oder «glaze»?

Marinaden gibt es in zig Versionen: süsse, saure, scharfe, essig-, öl- oder joghurtbasierte und und und. Gemeinsam haben sie alle, dass sie – mehr oder minder – flüssig sind. Ergo durch das Einlegen des Grillguts in die Marinade dringen Gewürze und Säure tief in die Speise ein und machen sie aromatischer und zarter.

Ein dry rub, hingegen, ist eine trockene Gewürzmischung, die in das Grillgut eingerieben wird. So etwas eignet sich dementsprechend eher für Fleischstücke, die saftig durchzogen sind. Zudem gibt es noch die Möglichkeit einer glaze (=Glasur), das man – meist mit einem Fleischpinsel – während des Grillierens selbst aufträgt. Diese muss zwingend zuckerhaltig sein, um eine Karamelisierung zu ermöglichen.

Wie lange muss mariniert werden?

Wie lange das Grillgut mariniert werden muss, kommt natürlich aufs Rezept darauf an. Doch als grobe Faustregel gilt: Rind-, Lamm- oder Schweinefleisch darf man 4-12 Stunden marinieren lassen. Geflügel bis zu 4 Stunden. Fisch und Gemüse nur bis 1 Stunde. Enthält eine Marinade viel Zitronensaft, Essig oder andere Säure, sollte ohnehin nicht allzu lange mariniert werden (weniger als 2 Stunden).

Ist die Grillparty spontan und eine Über-Nacht-im-Kühlschrank-Marinade liegt nicht drin? Hey, selbst eine halbe Stunde ist besser als gar nichts, zumal man die Stücke während des Grillierens mit der Restmarinade beträufeln kann (und soll).

Und hier noch ein Trick:

Man kann alles in einer Schüssel untermischen und das Grillgut dazugeben. Bestens eignen sich aber auch verschliessbare Frischhaltebeutel dazu.

So kommt die Marinade überall hin. Und daran rumzudrücken ist ein so schönes Gefühl. Mmh.

Und deshalb nun ...

... 10 Marinaden, die das Zeugs dazu haben, deinen Grillsommer zum besten ever zu machen! Los geht's!



Goan Cafreal Marinade

Für: Poulet (Schenkel, Flügel etc. ... Brust weniger), Schweinefleisch

In Goa wird dieses traditionelle Poulet-Gericht in der Pfanne gekocht, aber auf dem Grill wird's noch besser.

(Alle Portionen sind uuuuuungefähr für eine Marinade für Grillgut für circa 4 Personen ...)

Zutaten:

6 grüne Chilis

1 daumengrosses Stück Ingwer

10 Knoblauchzehen

1 EL Koriandersamen

1 TL Kreuzkümmelsamen

½ TL Garam Masala

1 EL Zitronensaft

3 EL Öl

1 mittelgrosse Zwiebel, gehackt

Salz zum Abschmecken

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten in einem Mixer zu einer Paste zerkleinern und mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Unter mehrmaligem Wenden grillieren, dabei mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren.

Easy Peasy Maple Sriracha Marinade

Für: Krevetten, Poulet (-Spiesschen), Planted- (o.Ä.) Spiesschen

Für wenn's mal schnell gehen muss: Eine Marinade, die lediglich ein paar Fertigprodukte benötigt (trotzdem aber hammerfein ist).

Zutaten:

6 ml Soyasauce

6 ml Ahornsirup

3 EL Sriracha-Sauce

Zubereitung:

Alle Zutaten vermischen und mit dem Grillgut mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Unter mehrmaligem Wenden grillieren, dabei mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren.

Indische Joghurt-Cashew-Marinade

Für: Lamm (Lammkoteletts sind ideal – aber auch Spiesschen). Und, hey, probiert es doch auch mal für Poulet oder vielleicht gar Grillgemüse wie Aubergine.

Tja, traditionell würde man solche Lammkoteletts in jenem speziellen, mit Holzkohle geheizten Backofen namens tandoor backen ... aber auch auf dem Grillrost wird es mega fein.

Zutaten:

4 EL Cashewnüsse, in einer trockenen Bratpfanne kurz angeröstet

500 g griechischer Joghurt

3 grüne Chilis

1 EL Ingwer, geraffelt

2 EL Knoblauch, gepresst

2 TL gemahlener Kardamom

1 TL gemahlene Muskatblüte (=‹mace›), oder 2 Blüten

2 EL Zitronensaft

2 EL Senföl (findest du in deinem Asia-Markt)

Salz zum Abschmecken

zum Servieren: frische Minze, fein gehackt

Zubereitung:

Cashews in einen Mixer geben, knapp mit Wasser bedecken und pürieren. Sämtliche übrigen Zutaten beigeben und pürieren. Mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Fleisch abtropfen lassen und dann unter mehrmaligem Wenden grillieren.

Hawaiian Tiki Marinade

Für: Poulet, Schweinefleisch, Planted

Zutaten:

250 g Ananasstücke, zerstampft (plus extra – bei Bedarf – für Spiesse)

80 ml Sojasauce

80 ml Honig

60 ml Apfelessig

1 bis 2 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Ingwerpulver

½ TL Nelkenpulver

Zubereitung:

Ananas in einem Mörser vorsichtig zerdrücken; restliche Zutaten beigeben und untermischen. Mit dem Grillgut in einem Gefrierbeutel Während des Grillieren Grillgut mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren.

Bulgogi-Marinade

Für: Rindfleisch (Hohrücken, fein geschnitten, ist gut) oder Schweinefleisch

Die traditionelle Marinade für koreanischen Bulgogi, ein in Streifen geschnittenes Steak, das mit Salatblättern oder Reis serviert wird.

Zutaten:

120 ml Sojasauce

4 EL Zucker

3 EL Sake (oder Reiswein oder Sherry)

2 EL Sesamöl

8 Knoblauchzehen, gepresst

4 Frühlingszwiebeln, fein gehackt

½ TL schwarzer Pfeffer

2 EL geröstete Sesamkörner

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten vermischen und mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Auf heisser Flame grillieren, dabei mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren.

Mojito-Marinade

Für: Poulet, Fisch

Zutaten:

8 ml weisser Rum

5 EL frische Minze, gehackt (15 g)

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

1 TL Steinsalz

1 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Saft von 2 Limetten (plus 1-2 weitere Limetten zum Garnieren)

1 EL Olivenöl

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten vermischen und mit dem Grillgut in einen Tiefkühlbeutel geben und 2-4 Stunden marinieren. Unter mehrmaligem Wenden grillieren, dabei bei Bedarf mit etwas von der übrig gebliebenen Marinade beträufeln.

Wodka-Pfeffer-Marinade

Für: Rindfleisch (am besten Hohrückensteaks)

Okay dies ist mein Standard-Mitbringsel, für wenn ich eine Grill-Einladung bekomme: Ein paar Hohrücksteaks in einem Gefrierbeutel mit dieser Marinade. Unbedingt ausprobieren!

Zutaten:

1 TL Meersalz

2 EL im Mörser zerstossene schwarze Pfefferkörner

3 EL feingehackter Prezzemolo (flachblättrige Petersilie)

2 EL feingehackter frischer Thymian (oder 1 TL getrockneter Thymian)

3 Knoblauchzehen, gepresst

80 ml Wodka

60 ml Olivenöl

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten vermischen und mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Auf hoher Flamme grillieren, dabei bei Bedarf mit etwas von der übrig gebliebenen Marinade beträufeln.

Jamaican Jerk Marinade

Für: Poulet (Schenkel, Flügel etc. ... Brust weniger), Schweinefleisch

Idealerweise benötigt man hierzu jene jamaikanische scotch bonnet chilis. Ähnlich scharf wie Habañeros, sind diese rundlichen, gelben Chilischoten mit grosser Vorsicht zu rüsten und noch grösserer Vorsicht zu essen. In Jamaika mag man es hot, hot, hot.

Zutaten:

225 g Zwiebeln, geschält und geviertelt

2 Scotch Bonnet Chilis oder Habaneros, halbiert und entkernt

50 g frischer Ingwer, geschält und grob gehackt

½ TL gemahlener Piment

1 EL frische Thymianblätter

½ TL Muskatnuss, gemahlen

½ TL Zimtpulver

1 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

120 ml Weissweinessig

120 ml dunkle Sojasauce

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Mixer pürieren und mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren. Unter mehrmaligem Wenden grillieren, dabei bei Bedarf mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren. Alternativ kann man die übrig gebliebene Marinade in eine Gusseisenpfanne geben und (auf dem Grillrost) reduzieren, bis sie dickflüssig ist.

Griechische Marinade

Für: Lamm. Auch Schweinefleisch.

Zutaten:

3 gepresste Knoblauchzehen

1 Zitrone, abgeriebene Schale und Saft

2 TL getrockneter Oregano

1 EL Honig

60 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten vermischen und mit dem Grillgut in einen Ziplock-Beutel geben und mindestens 4 Stunden marinieren, besser gleich über Nacht. Unter mehrmaligem Wenden grillieren, dabei mit der übrig gebliebenen Marinade glasieren.

Cheap-Ass Taco Seasoning Marinade

Für: Poulet, Schweinefleisch, Planted ... ach, alles, eigentlich.

Und nun was aus der Abteilung «ziemlich trashy aber leider geil»:

Zutaten:

2 dl «italienische Salatsauce» oder Ranch Dressing o. Ä. vom Supermarkt

1 Säckchen (30g) «Taco Mix»-Gewürzmischung vom Supermarkt

Zubereitung: