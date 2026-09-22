Wo bleibt der Herbst? Bild: keystone

Diese Woche erwartet uns «klimatologisch ein Spitzenwert»

Mehr «Schweiz»

Obwohl laut Kalender der Herbst bereits begonnen hat, krallt sich der Sommer in Form von sonnig warmen Tagen mit aller Kraft fest. Doch wer seine letzte Ladung Sommer in der Badi abholen möchte, sollte dies am Wochenende tun. Im Gegensatz zum Wetter haben die meisten Freibäder den Jahreszeitenwechsel akzeptiert und gehen danach in die Herbstferien.

Um die 25 Grad sagt MeteoNews für Samstag und Sonntag voraus. Auch im restlichen Verlauf der Woche soll es meist sonnig und zwischen 22 und 25 Grad warm werden. Lange werden sich diese Temperaturen wohl nicht mehr halten können. «Der Sonnenstand wird flacher, die Tage werden kürzer. Für diese Jahreszeit sind die Temperaturen klimatologisch ein Spitzenwert», meint Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews.

Einen Rekordseptember wird es dennoch nicht geben. Aktuell ist 2026 auf Platz 3. Sollten sich die Temperaturen bis Ende Monat auf diesem Niveau halten, könnte er noch auf Platz 2 rutschen. Der Rekord des wärmsten Septembers von 2023 wird aber wohl bestehen bleiben.

Die Wetteraussichten diese Woche und am Wochenende. Bild: MeteoNews

Mittelfristig wenig Niederschlag in Sicht

Klar ist hingegen: Der grosse Regen kommt im September nicht mehr. «Und auch wenn er kommt, wird es zu wenig sein», erklärt Marquardt. Die Trockenheit dauert an und verschärft sich zunehmend.

Zwar besteht das Potenzial von kräftigen Niederschlägen und Starkregen durch die hohen Temperaturen im Mittelmeer. Mittelfristig sehe es jedoch nicht danach aus, als dass sich die sogenannten 5b-Tiefs über dem Mittelmeer bilden und die Schweiz erreichen. Auch das Potenzial dafür nimmt mit dem Fortschreiten des Herbstes und den sinkenden Temperaturen im Mittelmeer weiter ab.

So bleiben die Schweizer Stauseen und Grundwasserspiegel auf rekordverdächtigen Tiefständen – sofern das Schmelzwasser der Gletscher sie nicht nachgefüllt hat. Auf die so langersehnte Niederschlagsperiode muss die Schweiz weiterhin warten. «2026 ist ein hochdruckverliebtes Jahr», meint Meteorologe Marquardt.

(nil)