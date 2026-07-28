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1. August auf dem Berner Bundesplatz: Gas- statt Kohlegrill

Die 1.-August-Feier auf dem Berner Bundesplatz findet statt – mit einer Änderung

28.07.2026, 14:2728.07.2026, 14:27

Die Stadt Bern feiert den 1. August auch dieses Jahr mit Speis, Trank und Musik auf dem Bundesplatz. Wegen der Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr wird der traditionelle Gemeinschaftsgrill mit Gas anstatt mit Kohle betrieben.

Ein Besucher wendet einen Cervelat auf dem Grill, waehrend der Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025 auf dem Bundesplatz in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Dieses Jahr gibt es trockenheitsbedingt einen Gas- statt Kohlegrill.Bild: KEYSTONE

Eröffnet wird das Festprogramm um 11 Uhr von Stadtratspräsidentin Jelena Filipovic und der Berner Musikerin Soukey, wie die Organisatorin Idéebern am Dienstag mitteilte. Anschliessend finden den ganzen Tag Konzerte von lokalen Kunstschaffenden statt. Für Familien gibt es ein Programm mit Spielen und Bastelangeboten.

Besucher stehen beim Wasserspiel vor dem Bundeshaus, das mit den Kantonsflaggen geschmueckt wurde, waehrend der Bundesfeier, am Freitag, 1. August 2025 auf dem Bundesplatz in Bern. (KEYSTONE/Peter Kla ...
Bild: KEYSTONE

Besucherinnen und Besucher können ausserdem das Bundeshaus besichtigen. Dort sind Ständeratspräsident Stefan Engler und Nationalratspräsident Pierre-André Page anwesend. Weiter werden kostenlose Stadtführungen und Fahrten mit Oldtimerbussen angeboten.

Im Kanton Bern gilt seit Donnerstag ein generelles Feuerwerksverbot, das auch am Nationalfeiertag in Kraft bleibt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der anrollenden Hitzewelle herrscht auf dem Kantonsgebiet die vierte von fünf Gefahrenstufen. Auf dem Bundesplatz steht laut der Mitteilung eine Trinkwasserstation bereit, ausserdem sorgt das Wasserspiel bei Bedarf für Abkühlung. (sda)

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