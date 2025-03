Der Frühling und die Sonne kommen. Bild: KEYSTONE

Der Frühling kommt – doch es wartet ein altbekanntes Problem

In der letzten Woche war das Wetter eher durchzogen. Vielerorts regnete es und der Wind pfiff um die Häuser.

Mit der momentanen Bise fühlt es sich kälter an, als es tatsächlich ist. Laut Roger Perret, Meteorologe von Meteo News, verzieht sich der Nebel bereits im Laufe des Tages oder spätestens morgen (Dienstag).

Einige Hochnebel-Felder bleiben in den Bergen hartnäckig, sollten aber im laufe des Tages verschwinden. Ab morgen (Dienstag) sollten sie alle praktisch verschwunden sein und die Sonne zeigt sich.

Bild: meteonews

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es morgens frisch und es bleibt ein leichter Frost liegen. Für die Natur und die blühenden Knospen sollte dieser aber keine Probleme darstellen. Gegen Ende Woche sollte auch der Frost am Morgen verabschieden.

Am Nachmittag steigen die Temperaturen jeweils deutlich über die 10-Grad-Marke.

Kalendarischer Frühlingsanfang

Am Donnerstag wird es strahlend schön. Mit dem kalendarischen Frühlingsanfang bleibt die Sonne und es wird nach aktueller Prognose bis zu 17 Grad.

Ein schwarzes Auto das mit Saharastaub überdeckt ist. Bild: keystone

Ab Freitag und vor allem Samstag kommt dann aber der Saharastaub und das Wetter wird wieder wechselhafter. Es bleibt zwar mild und die Sonne sollte auch weiterhin scheinen jedoch nicht mehr so strahlend schön wie zuvor.

Wechselhaft und mild

Der Saharastaub bringt wieder mehr Wolken mit sich und sorgt für eine trübe Sicht. Hier und da kann es zudem zu einem leichten Föhn kommen.

Die Temperaturen bleiben weiterhin mild, sinken ab dem Wochenende jedoch wieder ein wenig.



Wer nun mit warmem Wetter bis zum Sommerbeginn rechnet, wird aber wohl enttäuscht. In der zweiten Märzhälfte und im April wird es voraussichtlich nochmals kalte und nässere Phasen geben, was jedoch absolut normal ist für einen Frühling in der Schweiz. (nib)