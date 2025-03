Diese Woche muss wieder der Regenschirm ausgepackt werden. Bild: KEYSTONE

Unsere Frühlingsgefühle erhalten diese Woche leider einen Dämpfer

Diese Woche wird es wieder wechselhafter und die Temperaturen sinken, für das Wochenende hingegen könnte sich das Wetter wieder verbessern.

Vergangene Woche konnten wir uns über Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad freuen. Es gab sogar leichten Saharastaub. Und was erwartet uns diese Woche? Es wird wieder wechselhafter und auch die Temperaturen sinken wieder.

Aufgrund eines Tiefdruckgebietes vor Portugal liegt die Schweiz Anfang der Woche in einer flachen Tiefdruckzone. Am Dienstag tritt kurzzeitig Föhn auf, bevor es ab Mitte der Woche regnet.

Am Montag ist es im Flachland mehrheitlich bewölkt und zeitweise nass. Regenschauer sind im Jura am wahrscheinlichsten, weshalb dort der Regenschirm besser in Griffnähe bleiben sollte. Der Regen könnte vor allem die Allergiker freuen, da die Pollen ausgewaschen werden. Am Nachmittag lässt der Regen nach und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Vor allem im Westen könnte sogar die Sonne hervorblitzen.

Das Wetter der Schweiz am Montag. bild: srf/meteo.

Am Dienstag gibt es eine Mischung aus Wolken und Sonne. Im Tessin kann es auch zeitweise regnen. In den Bergen bleibt es föhnig. Mitte der Woche treten vermehrt Woken auf und auch Regen ist wieder wahrscheinlicher. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 15 Grad. Mit T-Shirt-Wetter ist also nicht zu rechnen.

Ab Donnerstag sorgt ein Tief über dem Atlantik für starken Föhn. Bis Ende der Woche kommt die Sonne nur selten durch die Wolken durch und es muss mit stärkerem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen um die 11 Grad.

Die Prognose für Freitag:

Am Freitag regnet es. Bild: srf.ch/meteo

Fürs Wochenende sind die Prognosen noch unsicher, jedoch könnte es nach dem schlechten Wetter wieder sonnig werden, jedoch bei tieferen Temperaturen. Meteonews schreibt dazu: «Am Sonntag oder auch erst am Montag dürfte der Hochdruckeinfluss zunehmen, sodass sich eine Wetterbesserung einstellt.»

