Dreifacher Nachwuchs: Adler-Küken begeistern das Internet

Video: watson/Emanuella Kälin

Dreifacher Nachwuchs bei den Internet-Stars Jackie und Shadow! Das beliebte Weisskopfseeadler-Paar hat vergangene Woche seinen Nachwuchs willkommen geheissen – und Tausende waren live dabei.

Seit 2019 hat die gemeinnützige Naturschutzorganisation Friends of Big Bear Valley aus Kalifornien Kameras an ihrem Nest installiert, und die beiden sind längst Social-Media-Stars mit einer riesigen Fangemeinde. In letzter Zeit brach ihr Livestream sogar Zuschauerrekorde!

Jackie und Shadow kümmern sich rührend um ihre Küken, wechseln sich beim Füttern und Bewachen ab und schützen die Kleinen vor Wind und Wetter.

Aber schau selbst, wie das Küken aus dem Ei schlüpft:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Hier ist die Schweizer-Version davon:

Hier schlüpft das erste Mauersegler-Küken Video: watson/Michael Shepherd