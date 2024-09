Heftige Gewitter über der Westschweiz – starke Unwetterschäden an Zug bei Fribourg

Am Dienstag zogen erneut heftige Gewitter über die Schweiz. Besonders in der Westschweiz traf es am frühen Abend. 20 Minuten berichtet von schweren Gewitterschäden an einem Zug auf der Strecke zwischen Freiburg und Romont.

Die Gewittergefahr betraf am Dienstagabend vor allem die West- und die Nordwestschweiz. Bild: screenshot Meteoschweiz

Ein Bild auf dem Kurznachrichtendienst X soll die eingeschlagenen Scheiben zeigen. Wasser sei in den Zug eingedrungen und Fenster seien zu Bruch gegangen, ausserdem seien Erschütterungen im Zug spürbar gewesen, sagte ein Zugpassagier gegenüber 20 Minutes.

SBB bestätigt Unterbruch bei Bahnverkehr

Die SBB teilte mit, dass die Strecke zwischen Romont und Chénens FR unterbrochen sei. Grund sei eine Fahrleitungsstörung.

Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen, wie die SBB auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilten. Der Verkehr bleibt mindestens bis Mittwoch um 9 Uhr unterbrochen.

Die SBB müssen den Angaben zufolge tausend Meter Kabel auswechseln. Alle Reparaturteams standen am Abend mit Einsatz. Die SBB setzten zwischen Romont und Freiburg Ersatzbusse ein. Reisende zwischen Genf, Genf-Flughafen, Lausanne, Olten, Aarau, Zürich, Luzern, Zofingen und Sursee und Basel mussten über Biel fahren.

Für Passagiere zwischen Genf-Flughafen, Genf, Lausanne und Freiburg gab es eine Umleitung über Yverdon-les-Bains. Bulle und Freiburg verbanden Busse.

(hah/sda)