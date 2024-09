Autobahn A13 nach Unwettern im Misox wieder vollständig befahrbar

In der Nähe von Lostallo, unterspülte der Fluss Moesa die Nationalstrasse A13 und riss die Fahrbahn auf einer Länge von 200 Metern weg.

So sieht die A13 nach den heftigen Unwetter aus

Den Verkehr sollte also nichts mehr beeinträchtigen - auch wenn in den kommenden Wochen noch weitere Aufräumarbeiten rund um die Autobahn stattfinden. (sda)

Am 5. Juli konnte nach «zügigen Wiederaufbauarbeiten» eine Fahrspur pro Richtung freigegeben werden, wie das Astra mitteilte. Mit Tempo 80 passierten die Verkehrsteilnehmenden die reparierte Stelle. Währenddessen wurde das angeschwemmte Material aus der Moesa entnommen. Ausserdem seien die Ufer zusätzlich verstärkt worden, hiess es im Juli.

Die wegen Gewittern stark angestiegenen Wassermassen des neben der A13 fliessenden Flusses Moesa unterspülten am 21. Juni die Autobahn im Bündner Südtal Misox. Die Strasse stürzte ein und war zunächst während zwei Wochen gesperrt.

