Der Herbst bricht langsam ein: So wird das Wetter diese Woche

Heute und morgen wird es nochmals sommerlich-warm, Mitte der Woche bricht der Herbst langsam ein.

So sieht die Wetterprognose für diese Woche aus.

Montag

Der Sommer hält auch nach dem Hersbtanfang noch etwas hin. Am Montag sind Temperaturen bis 27 Grad zu erwarten, wie «Meteo Schweiz» berichtet. Gegen Abend sind in den Bergen wie auch im Flachland einzelne Schauer möglich.

Dienstag

Der Dienstag zeigt sich erst sonnig, bevor Wolken aufziehen und es auch im Flachland gebietsweise zu Schauer und Gewittern kommt. Mit Temperaturen um die 27 Grad am Nachmittag bleibt es warm.

Herbsteinbruch. Bild: KEYSTONE

Mittwoch

Am Mittwoch wird sie Sonne wegen unveränderter Bewölkung wohl nur selten vorbeischauen. Es kann in den Voralpen zu Gewittern und einigen Schauern kommen. Die Temperaturen senken. Es wird in den Niederungen um die 24 Grad.

Donnerstag

Das Wetter bleibt «Meteo Schweiz» zufolge ähnlich wie am Mittwoch. Höchsttemperatur um 23 Grad. Gewitter sind möglich.

Freitag, Samstag, Sonntag

Die Prognosen sind noch ungewiss. Teilweise könnte es sonnig und wechselnd bewölkt werden. Die sommerlichen Temperaturen kommen wohl nicht mehr zurück. «Meteo Schweiz» prognostiziert Höchsttemperatur um 23 Grad.

