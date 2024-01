In Corsier GE gab es am 9. Januar viel Schnee. Bild: keystone

Heute Abend schneit's auch im Flachland – und es wird kalt

Der Schnee kommt zurück ins Flachland. Gegen Abend sinken die Temperaturen, das Wochenende wird kalt.

Mehr «Schweiz»

Zunächst ist es heute verbreitet mild und nass: Die Temperaturen klettern im Flachland auf 10 Grad und es regnet. Gegen Abend nimmt die Niederschlagsmenge ab, doch der Nordwind bringt kalte Luft – es gibt Schnee.

In den Voralpen und Alpen ist es ein bisschen kühler, mit Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Auch dort schneit es gegen Abend. Die Sonne zeigt sich heute vor allem im Tessin bei Temperaturen bis 8 Grad.

Die kommenden Tage

Die tiefen Temperaturen bleiben vorerst und prägen auch das Wochenende. Bereits am Freitag erwarten uns auf der Alpennordseite Höchsttemperaturen von etwa 0 Grad, dafür wird es recht sonnig. Auch auf der Alpensüdseite scheint die Sonne, die Temperaturen liegen im Tessin bei etwa 10 Grad.

Am Samstag gibt es reichlich Sonne in den Bergen, im Flachland dominiert der Hochnebel, der sich tagsüber aber zum Teil auflöst. Die Temperaturen sind etwa zwei Grad höher als am Freitag. Auch am Sonntag ist es zeitweise sonnig, im Flachland gibt es teils Nebel.

(rbu)