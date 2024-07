Wenn die Wetterprognosen stimmen, wird man wohl nur im Tessin Feuerwerke sehen können. Bild: KEYSTONE

Bund warnt vor Gewitter – so könnte das Wetter den 1. August vermiesen

In der laufenden Woche zeigt sich das Wetter in der Schweiz von seiner heissesten Seite. So wurde gestern Dienstag die bisher höchste Temperatur des Jahres in Sitten gemessen. Pünktlich zum 1. August dürfte das Wetter nun aber wieder kippen.

Nach einem heissen Wochenstart, in dem Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius erreicht wurden, kehren wieder Regen und Gewitter ein. Am Mittwochabend kann es laut Wetterprognosen entlang der Alpennordseite, im Ostwallis und in der Nordostschweiz zu vereinzelten Gewittern kommen. Gewitter im Mittelland sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

In der Westschweiz hat der Bund bereits am frühen Mittwochnachmittag eine Gewitterwarnung der Stufe 4 ausgerufen. Für die Nordschweiz und das Mittelland hat der Bund eine mögliche Gewittergefahr der Stufe 3 ausgerufen.

Die Gewitterwarnung des Bundes. Rot ist Stufe 4 von 5. Orange Stufe 3. Das gestreifte Orange bedeutet, dass in diesen Gebieten Gefahrenstufe 3 möglich, aber nicht definitiv ist. Bild: screenshot meteoschweiz

Auch MeteoNews hat in der Westschweiz Gewitterwarnungen der zweithöchsten Stufe ausgerufen. MeteoNews hat aber anders als MeteoSchweiz praktisch in der gesamten Restschweiz, abgesehen vom Südtessin, zusätzlich die tiefste Gewitterwarnung ausgerufen.

Die Gewitterwarnung von MeteoNews. Bild: meteonews

So sieht's am 1. August aus

Auch für den Nationalfeiertag sehen die Schweizer Wetterportale kein gutes Wetter voraus. Laut MeteoNews kommt es in der ganzen Schweiz zu Regenschauern und Gewittern. Einzig das Tessin dürfte verschont bleiben.

Die Wetterprognose für den 1. August. Bild: meteonews

Wenn es nach Kaltblütern geht, enttäuscht das Wetter Am Nationalfeiertag auch Temperatur-technisch. So werden nur in der Südschweiz Temperaturen von 30 Grad Celsius erreicht.

Wieder ein kühleres und verregnetes Wochenende

Am Freitag sowie am Wochenende soll es in der Schweiz gewittrig und deutlich unter 30 Grad Celsius bleiben. Einzig das Südtessin stellt sich gegen den allgemeinen Trend. Am Freitag und Samstag werden 32 beziehungsweise 33 Grad und sonniges Wetter erwartet.

Ab nächster Woche dürfte es anschliessend auch im Flachland wieder wärmer werden. Am kommenden Dienstag werden Temperaturen über 30 Grad erwartet. (ear)