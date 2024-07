Das grosse Feuerwerk am Rheinfall. Bild: KEYSTONE

Wo gibt es Feuerwerk und Party? Eine Auswahl der grössten 1. August-Feiern in der Schweiz

Bald feiert die Schweiz ihren Geburtstag und lässt es ordentlich krachen. Hier steigen die 1.-August-Sausen 2024 – ob mit oder ohne Feuerwerk.

Am Donnerstag feiert die Schweiz ihren 176. Geburtstag. Wir zeigen dir eine Auswahl der Ortschaften auf, wo der 1. August gefeiert wird und wo es ein Feuerwerk zu bestaunen gibt.

Wo die Bundesfeiern am 31. Juli stattfinden

Basel

In Basel kann sowohl am 31. Juli als auch am 1. August gefeiert werden. Am 31. Juli findet die Bundesfeier traditionsgemäss mit einem abendlichen Stadtfest (ab 17 Uhr) und einem grossen Feuerwerk (ab 23 Uhr) am Rhein statt.

Start um 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Belp, Bern

Wie in den Vorjahren wird in Belp auch dieses Jahr am 31. Juli auf dem Dorfplatz beim Dorfzentrum gefeiert. Es gibt Festansprachen, musikalische Begleitung und einen Lampionumzug für die Kleinen.

Start ab 18 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Luzern

In Luzern beginnt die Feier auf dem Europaplatz mit Musik und Essen, ab 19 Uhr ist der offizielle Festakt inklusive einer Rede von Bundesrat Guy Parmelin.

Start ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Guy Parmelin wird in Luzern eine Rede halten. Bild: keystone

Rheinfall, Schaffhausen

Am grössten Wasserfall von Europa gibt es am 31. Juli ein grosses Feuerwerk zu bestaunen, die Veranstalter raten Zuschauerinnen und Zuschauer wegen des grossen Andrangs frühzeitig anzureisen.

Start des Feuerwerks ab ca. 21.45 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Das Feuerwerk am Rheinfall ist jedes Jahr ein Highlight. Bild: KEYSTONE

Zermatt, Wallis

Eine grosse Party erwartet die Besucher in Zermatt. Sowohl am 31. Juli als auch im 1. August wird gefeiert, unter anderem können sich die Gäste auf das traditionelle Strassenfest am 31. Juli in der Bahnhofstrasse freuen. Einen Tag später gehts mit der Nationalfeier am Leisee weiter.

Start am 31. Juli ab 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Brunnen, Schwyz

Auch in Brunnen Schwyz wird an zwei Tagen gross gefeiert, geplant sind verschiedene musikalische Veranstaltungen, kulinarische Verpflegungen sowie ein grosses Feuerwerk (1. August, 22 Uhr).

Start am 31. Juli ab 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Stoos, Schwyz

Ebenfalls eine zweitägige Feier gibt es auf dem Stoos. Die Besucherinnen und Besucher erwartet zahlreiche kulinarische und musikalische Highlights, der Höhepunkt folgt dann am 1. August mit dem Höhenfeuer auf dem Fronalpstock.

Start am 31. Juli ab 14 Uhr, mehr Infos findest du hier,

Bulle, Freiburg

Ein zweitägiges Fest lässt sich auch Bulle nicht nehmen. Zahlreiche musikalische Highlights stehen auf dem Programm.

Start am 31. Juli ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Davos, Graubünden

In Davos stehen am 31. Juli neben einer grossen Festwirtschaft zahlreiche Konzerte an, gefolgt von einer Feuershow (22 Uhr) auf dem Arkadenplatz. Und auch am 1. August gibts ein üppiges Programm. Highlight ist (wenn das Wetter mitspielt) ein Höhenfeuer am Abend auf der Strela Alp, auf der Stafelalp und der Clavadeleralp.

Start am 31. Juli ab 17.30 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Wo die Bundesfeiern am 1. August stattfinden

Basel

Am 1. August feiert Basel auf dem Bruderholz. Die Feier findet auf dem Festareal am Fusse des Wasserturms statt.

Start ab 20 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Zürich

Die Bundesfeier der Stadt Zürich findet wie gewohnt in der Stadthausanlage statt. Beginn ist um 7 Uhr in der Früh mit dem Geläut der Kirchenglocken, der Festumzug findet ab 10.50 Uhr statt. Die anschliessende Bundesfeier ist ab 11.30 Uhr geplant. Auf ein offizielles Feuerwerk verzichtet die Stadt.

Start ab 10.50 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Chur

Auf der Quaderwiese gibt es Unterhaltung für Gross und Klein. Als Höhepunkt des Tages gibt es eine spektakuläre Feuershow.

Start um 11.30 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Zug

Die Stadt Zug feiert am 1. August auf dem Landsgemeindeplatz. Zahlreiche Veranstaltungen stehen auf dem Programm.

Start ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Aarau

In Aarau findet die Bundesfeier auf dem Maienzugplatz statt. Es gibt Festreden, Verpflegung und Musik.

Start ab 11 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Wildhaus, St. Gallen

Ein Spektakel erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der 1. August-Feier in Wildhaus. Am Donnerstag brennen auf den Churfürsten die Höhenfeuer, welche auch an weiteren Orten sichtbar sein werden.

Start der Höhenfeuer ab ca 22 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Auch dieses Jahr sind wieder Höhenfeuer auf den Churfürsten geplant. Bild: keystone

Bern

Auf dem Berner Bundesplatz gibt es am 1. August eine grosse Schweizer Geburtstagsfeier mit Konzerten, Umzügen und mehr.

Start um 11 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Thun, Bern

Die offizielle Bundesfeier der Stadt Thun findet auf der Lindermatte statt. Auf dem Programm stehen Reden, Musik und eine Feuershow.

Start um 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Vevey, Waadt

Der Hauptpunkt der Feierlichkeiten in Vevey wird eine immersive Show sein, die Projektionen und Lichtwanderungen miteinader verbindet. Das traditionelle Frühstück wird unter der Grenette angeboten und im Herzen der Stadt der Bilder sind mehrere Konzerte geplant.

Start ab 8 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Lugano, Tessin

Auf die Gäste wartet ein vollgepacktes Programm, der Höhepunkt findet dann am 22.30 Uhr mit dem grossen Feuerwerk statt.

Start bereits ab 6 Uhr, mehr Infos findest du hier.

10 Regeln für den sicheren Umgang mit Feuerwerk

Am 1. August werden vielerorts Feuerwerke gezündet. Oft unterschätzen die Feiernden jedoch die damit verbundenen Gefahren. Im Schnitt verletzen sich laut Statistik der Unfallversicherung (UVG) jedes Jahr rund 40 Erwerbstätige. Auch Kinder verunfallen häufig. Basteleien, Ablenkung und fahrlässiges Verhalten sind die Hauptgründe für Feuerwerksunfälle. Die BFB, BFU und die Suva haben 10 Sicherheitsregeln zur Minimierung des Unfall- und Brandrisikos erstellt.

1. Einkauf: Sich beim Kauf von Feuerwerk dessen Handhabung erklären lassen. Die Gebrauchsanweisung lesen und befolgen.

2. Lagerung: Feuerwerk an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Dafür sorgen, dass Kinder keinen Zugriff haben.

3. Basteln: Basteleien an Feuerwerkskörpern und Eigenkreationen sind äusserst gefährlich und sind zu unterlassen.

4. Abstand: Feuerwerk nie mitten in Menschenansammlungen abfeuern. Unbedingt die Sicherheitsabstände gemäss Gebrauchsanleitung beachten.

5. Versager: Brennt ein Feuerwerkskörper nicht ab, darf man sich ihm frühestens nach 15 Minuten nähern. Keine Nachzündversuche machen. Versager der Verkaufsstelle zurückbringen.

6. Schützen: Fenster, Dachluken und Türen schliessen. Entzündbare Materialien von Balkonen entfernen und Sonnenstoren einrollen.

7. Abschuss: Raketen nur aus gut verankerten Abschussstäben und -rohren starten. Raketenstab nicht in die Erde stecken oder in der Hand halten.

8. Kinder: Feuerwerk, Zündhölzer und Feuerzeuge von kleinen Kindern fernhalten. Den Kindern altersgerecht den Umgang mit Feuerwerk erklären und sie beaufsichtigen.

9. Rauchen: In der Nähe von Feuerwerk gilt ein striktes Rauchverbot, auch an den Verkaufsständen.

10. Wasser: Zum Löschen der Umgebung sowie zum Kühlen von Verbrennungen Wasser bereitstellen.

Die Geschichte des 1. August

Am 1. August frei zu haben, dürfte für viele mittlerweile eine Selbstverständlichkeit sein. Tatsächlich aber wird der Nationalfeiertag heuer erst zum 30. Mal landesweit arbeitsfrei sein.

Höhenfeuer, Feuerwerk oder Brunchen auf dem Bauernhof - mit dem 1. August sind zahlreiche Traditionen verbunden. Und viele Ältere werden sich mit Nostalgie an 1. August-Weggen beim Dorfbäcker oder den Verkauf von 1. August-Abzeichen in der Kindheit erinnern.

Dass die meisten am Nationalfeiertag frei haben, ist allerdings eine relativ neue Entwicklung. Erst seit 1994 gilt der 1. August in der ganzen Schweiz als Feiertag. Vorausgegangen war der Neuerung eine denkwürdige Abstimmung im Jahr zuvor. Mit einem Ja-Anteil von 83,8 Prozent nahmen die Stimmenden am 26. September 1993 die Volksinitiative der Schweizer Demokraten «Für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag» an. Es ist bis heute der höchste Zustimmungswert zu einer Volksinitiative in der Geschichte des Bundesstaats. Alle 26 Stände stimmten zu, wie dies Bundesrat und Parlament empfohlen hatten.

«Der 1. August wird in der ganzen Schweiz vom Bundesfeierabend zum Bundesfeiertag», schrieb vor drei Jahrzehnten die damalige Schweizerische Depeschenagentur (SDA).

Der Hintergrund: In einem Teil der Stände wurde bis dahin am 1. August voll gearbeitet, in anderen bloss vormittags und nur gerade in den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Thurgau und Tessin überhaupt nicht. Geradezu begeistert habe mit 93,0 Prozent Ja das Tessin zugestimmt, ebenso mit 90,4 Prozent der Kanton Genf, heisst es in der Meldung von 1993. Weitere 13 Kantone steuerten Ja-Mehrheiten von über 80 Prozent bei. Am wenigsten Begeisterung löste der arbeitsfreie 1. August im Kanton Appenzell Innerrhoden (59,3 Prozent) aus, unter der 70- Prozent-Marke blieb sonst nur Obwalden (68,0).

(ome mit Material der SDA)