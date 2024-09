Besonders in den Bergen dürfte es diese Woche den ersten Schnee geben. Bild: shutterstock

«Schnee bis in mittlere Lagen» – die Polarluft kommt

Mehr «Schweiz»

Konnte man den Samstag noch getrost in der Badehose verbringen, gab sich der Sonntag eher von seiner herbstlichen Seite. So dürfte es laut den Wetter-Prognosen auch in dieser Woche weitergehen, bis die Polarluft am Mittwoch nochmals einen draufsetzt.

Doch bleiben wir zuerst in der Gegenwart. Am Montag wird es vielerorts nass, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt. Dank Nordföhn erfreut sich das Tessin hingegen an sonnigem Wetter und Temperaturen bis zu 27 Grad. Die Sonne zeigt sich im Norden aber erst am Dienstag wieder.

Dann kommt die Polarluft

Ab Mittwoch erreicht uns eine Kaltfront. Die Maximaltemperaturen bleiben bei unter 20 Grad und nehmen im Laufe der Woche noch weiter ab. «Mit den zunehmend einfliessenden Luftmassen polaren Ursprungs sinkt die Schneefallgrenze dabei in der Nacht auf Donnerstag im Norden auf gegen 1500 Meter, also in mittlere Lagen», so der Wetterdienst.

Ab Donnerstag befinden wir uns dann im Bereich eines Höhentrogs in Polarluft. Im Flachland werden dann nur noch knapp 13 Grad erreicht. Ab Freitag wird diese Situation durch ein Höhentief über der Adria noch verstärkt. Auch dann gilt: «Bis in mittlere Lagen gibt es somit weiteren Neuschnee», so MeteoNews. In den Bergen dürfte es 10 bis 40 Zentimeter Schnee geben.

September bisher zu warm

Im langjährigen Mittel hatten wir es bislang in diesem September aber deutlich zu warm. Besonders in der Nord- und in der Ostschweiz liegen wir über vier Grad über der Norm.

Im Süden sowie in Westen der Schweiz war der September nur leicht zu warm. Bild: meteonews

Dieser Überschuss dürfte sich aber im Laufe der Woche immer schneller abbauen. Die Wetterdienste rechnen damit, dass wir nach dieser Kältephase wieder ungefähr im Mittel bewegen dürften. (leo)