Temu lockt Schweizer Einzelhändler – Handelsverband warnt

Die Plattform hat seit Juli letzten Jahres eine neue Expansionswelle im europäischen E-Commerce-Markt gestartet und steht bereits lokalen Einzelhändlern in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden und Grossbritannien offen. Die Schweiz soll folgen. Die Entscheidung liegt letztlich bei den Händlern selbst, doch sie sollte gut durchdacht sein, so die Warnung.

Temu möchte Schweizer Händler auf seiner Plattform begrüssen. Der Handelsverband warnt jetzt davor: «Derzeit rate ich unseren Mitgliedern von einer Präsenz auf Temu ab. Das könnte sich in ein paar Jahren ändern, aber im Moment überwiegen die Risiken gegenüber den Vorteilen», erklärte Bernhard Egger, Direktor des Verbandes, am Donnerstag.

Am 31. Dezember 2019 wird die erste Meldung über eine mysteriöse Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, publiziert. 27 Erkrankte sind identifiziert.

284 Mietparteien in Zürcher Siedlung im Sihltal erhalten Kündigung

Am Mittwoch haben 284 Mietparteien in der Vita-Siedlung in Langnau am Albis die Kündigung erhalten. Bis Ende September müssen sie ausziehen, es sei denn, sie unterschreiben eine Verzichtserklärung.

