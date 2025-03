Wir sind so dumm, dass es vor allem den nächsten Generationen weh tun wird. Bild: shutterstock.com

Kommentar

Wir werden als die dümmste Generation in die Geschichte der Menschheit eingehen

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Wissen»

Nie in der Geschichte der Menschheit war die technologische Entwicklung schneller als heute. Parallel dazu explodierte in den letzten Jahren auch der Erkenntnisgewinn in der Forschung. Nie wussten wir mehr – und nie war dieses Wissen für mehr Menschen zugänglich: Alleine mit Wikipedia und YouTube lassen sich heute ganze Hochschulstudien und Berufslehren ersetzen. Zuhause. Mit einem billigen Smartphone.

Und was machen wir daraus? Was machen wir beispielsweise aus dem Wissen, dass das Verfehlen des 2-Grad-Klimaziels für uns katastrophale Folgen hat und extreme Wetterphänomene, enorme Kosten und unsägliches Leid auf uns zukommen?

Wir schauen links, schauen rechts, zucken mit den Schultern und bestellen noch einen Burger.

Es ist bekannt: Dreissig Prozent der menschengemachten Treibhausgase entfallen auf die Food-Industrie. Die Reduktion des Fleichkonsums oder gar der Verzicht ist eine der effektivsten Massnahmen, um den persönlichen CO 2 -Fussabdruck zu senken. Doch statt dieses Wissen anzuwenden, hämmern wir uns Fleisch und Kalorien in noch nie dagewesenen Mengen rein.

Eins vorweg: Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen dick sind – und eine Pauschalverurteilung von Einzelnen ist nie angebracht. Die folgenden Werte sind aber Durchschnittsangaben – also ein allgemeiner Trend. Und der ist komplett aus den Fugen geraten.

Ein Durchschnittsamerikaner hat täglich über 3900 Kilokalorien zur Verfügung, 3600 davon ballert er sich rein. 3600 Kilokalorien. Im Schnitt. 2500 wären genug (für einen erwachsenen Mann). Ein entsprechendes Bild geben die US-Fussgängerzonen Malls ab: 41 Prozent aller Amerikaner sind fettleibig – nicht einfach ein bisschen runder – sie sind per Definition fettleibig. Mit einem Body-Mass-Index jenseits von 30. Nie war das Wissen um benötigte Kalorien und gesunde Ernährung grösser – nie war die Menschheit fetter.

Der durchschnittliche BMI der erwachsenen Bevölkerung in den USA beträgt 29,3. Das sind für Männer 95 Kilogramm bei einer Grösse von 1,80 Metern. SCHEISS AUF NASSE FÜSSE IN FIDSCHI, SAMOA UND TONGA. ICH BRAUCHE JETZT ZWEI EXTRAPATTYS! FÜR DIESES RECHT HAT MEIN BRUDER IN AFGHANISTAN EIN BEIN VERLOREN!

Doch auch in Europa steigt die konsumierte Kalorienanzahl. Ich fresse, also bin ich. Eine neue Studie prognostiziert, dass im Jahr 2050 über die Hälfte der Erwachsenen weltweit übergewichtig oder gar fettleibig sein wird. In Kroatien, Malta, Finnland, Irland, Lettland, Ungarn und Slowenien sind bereits über ein Fünftel der Männer fettleibig – Tendenz rapide steigend.

Genauso wie die Anzahl Päckchen mit Billigmode aus China.

Massenhaft Päckli aus China. Wofür? Bild: keystone

Es ist bekannt: China produziert noch immer fast 60 Prozent seines Stroms mit Kohle. Deshalb ist die Fabrik der Welt für 35 Prozent aller Treibhausgase weltweit verantwortlich. Trotzdem bestellen drei von vier jungen SchweizerInnen bei Shein, Temu und Co.

Unvorstellbare 38’000 Tonnen Kleider – über 100 Tonnen pro Tag – importierte die Schweiz gemäss Handelsstatistik 2024 aus China. Powered by Kohlestrom. ABER DAS TOP SAH EINFACH SO CUTE AUS. ICH MUSSTE LITERALLY EIN FÜNFERPACK HABEN!

Es ist bekannt: 80 Prozent der SchweizerInnen haben Zugang zu einem Tumbler. Alleine für das schnelle Wäschetrocknen werden in der Schweiz 800 Millionen kWh Strom im Wert von 160 Millionen verschleudert. WEIL BEI EINEM WIRKLICH KRASSEN LEG-DAY MIT DEN HARTEN GYM-BROS BRAUCHE ICH EIN KUSCHELIGES TÜCHLI!

Elektroauto? ABER WENN MEIN AUTO NICHT MEHR WÄMM WÄMM MACHT, MUSS ANDREW TATE WEINEN!

Ferien in Dubai? ICH MUSS DA HIN, SAGTE MIR DIE FRAU MIT DEN DICKEN LIPPEN AUF INSTAGRAM!

Fleischersatzprodukt? IN MEINEN CARGO-HOSEN BIN ICH EIN HARTER KRIEGER. ABER FLEISCHERSATZPRODUKTE BLÄHEN MEIN BÄUCHLEIN.

Es ist nicht so, dass wir die Pariser Klimaziele aufgrund einer Notlage verfehlen, aufgrund der Produktion von Medikamenten oder anderen unverzichtbaren Gütern. Die kommenden Generationen werden eine immer heisser werdende Suppe auslöffeln müssen, weil mit uns am Buffet die Disziplinlosigkeit durchging, weil wir zu unersättlich, faul, egoistisch und ignorant waren. Weil wir nicht bereit waren, selbst zu denken, sondern dem Herdentrieb folgten: Weil wir dumme Konsumzombies sind.

Die Ausrede der deutschen Nazi-Generation, die lange behauptete, von den vielen Gräueltaten nichts gewusst zu haben, werden wir nicht bringen können. Denn es ist paradox: Nie waren die Fakten einfacher zugänglich. Selten war etwas so sonnenklar. Und nie wurde aus so viel Wissen so wenig gemacht.