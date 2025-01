Wirtschafts-News

Stahlkonzern in der Krise: Swiss Steel zieht sich von der Börse zurück

Der angeschlagene Stahlkonzern Swiss Steel will sich von der Schweizer Börse SIX zurückziehen. Der Streubesitz sei gering und der Nutzen einer Börsenkotierung rechtfertige den Aufwand nicht, teilte Swiss Steel am Freitag mit.

Mehr folgt in Kürze ...

(sda/awp)