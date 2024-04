Zwei Pensionäre. Bild: Shutterstock

Schweizer Pensionskassen im März erneut mit positiver Rendite

Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Pensionskassen haben im Durchschnitt im März bereits den dritten Monat in diesem Jahr eine positive Performance erzielt. Seit Jahresbeginn steht das Plus damit bei fast 4 Prozent.

Die 100 Pensionskassen im Sample der Grossbank UBS erzielten im März 2024 eine durchschnittliche Performance von 2,01 Prozent nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite damit bei 3,94 Prozent, wie es in einer Mitteilung der Bank vom Mittwoch heisst. Im Februar war das Plus bei 1,32 Prozent, im Januar bei 0,48 Prozent.

Die Bandbreite bei der Performance war mit 2,51 Prozentpunkten im März relativ gross. Das beste Ergebnis (3,31%) im UBS-Sample erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter 300 Millionen Franken, das schlechteste (0,80%) eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde.

Im Berichtsmonat März war die durchschnittliche Performance aller Anlageklassen positiv. In Franken gemessen stiegen globale Aktien (5,18%) am stärksten, gefolgt von Schweizer Aktien (3,89%). Am schwächsten stiegen Direktanlagen in Immobilien (0,16%) und Franken-Anleihen (0,75%).

Nach dem positiven ersten Quartal 2024 stehen Pensionskassen in Sachen Performance nun wieder etwa auf dem Stand von Anfang 2022. Auf das hohe Minus von 9,58 Prozent im Jahr 2022 war letztes Jahr lediglich eine Erholung um 4,92 Prozent erfolgt. (sda/awp)