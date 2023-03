«I can't stop the train!» So werben Roger Federer und Trevor Noah für die Schweiz

Roger Federer und der ehemalige US-Talkshow-Host Trevor Noah haben einen Werbespot für Schweiz Tourismus gedreht. Am Donnerstag feierte der Kurzfilm Premiere.

Mitte Januar herrschte am Zürcher Hauptbahnhof grosse Aufregung: Roger Federer filmte zusammen mit Trevor Noah, dem ehemaligen Host der US-Talkshow «Daily Show», einen Werbefilm für Schweiz Tourismus. Am Donnerstag feierte der rund 3.5 Minuten lange Film mit dem Titel «The Grand Train Tour of Switzerland - The Ride of a Lifetime» Premiere. Regie führte Tom Hooper, der für seinen Film «The King's Speech» mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Im Mittelpunkt steht die neue Goldenpass-Express-Linie, die von Interlaken via Gstaad und Montbovon nach Montreux führt. Der neue Panoramazug verkehrt ab Juni bis zu viermal täglich und verspricht laut Schweiz Tourismus «ununterbrochene Sicht auf das atemberaubende Panorama». Die neue Reiseklasse «Prestige» bildet dabei das Herzstück des Zugs - mit erhöhten Sitzen, viel Komfort und einem «aussergewöhnlichen» kulinarischen Angebot.

Die Strecke Montreux-Interlaken steht dabei laut Schweiz Tourismus stellvertretend für die gesamte «Grand Train Tour of Switzerland». Der Film bildet das Herzstück der neuen weltweiten Kampagne und soll die Schweiz als attraktives Reiseziel positionieren.

Federer und Noah, die beide halb Schweizer und halb Südafrikaner sind, kennen sich schon länger und bestritten beispielsweise vor 3 Jahren das «Match in Africa». Federer spielte bei Noahs Tour-Stopp in der Schweiz auch schon Fremdenführer oder war Gast in dessen Show.

Für Schweiz Tourismus ist der Werbefilm ein weiterer Coup - und die Fortsetzung einer erfolgreichen Kampagne. Federer stand dafür auch schon mit den Schauspielgrössen Robert De Niro und Anne Hathaway vor der Kamera - immerhin beides Oscar-Preisträger. Der Erfolg dürfte Schweiz Tourismus Recht geben: Die zwei Filme mit den Hollywood-Stars wurden alleine auf Youtube insgesamt knapp 160 Millionen Mal angeschaut.

Roger Federer ist seit 2021 offizieller Markenbotschafter von Schweiz Tourismus. Gemeinsam entwickeln sie Projekte, um die Schweiz weltweit zu bewerben. Wie Schweiz Tourismus bei der Bekanntgabe der Kooperation schrieb, sei Federer hoch motiviert, sein Heimatland zu unterstützen. Und er werde dies für einen wohltätigen Zweck tun. Die Entschädigung für seine Auftritte fliesst in die Roger Federer Foundation, die benachteiligte Kinder in der Schweiz unterstützt. (abi)