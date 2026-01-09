Wirtschafts-News

Geldsegen für Bund und Kantone: SNB schüttet dank Gewinn Milliarden aus – das Wichtigste

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2025 erneut einen hohen Gewinn eingefahren. Entsprechend werden Bund und Kantone davon profitieren. Das Wichtigste dazu.

SNB-Präsident Martin Schlegel. Bild: keystone

Wie viel Gewinn hat die SNB 2025 gemacht?

Nach provisorischen Berechnungen weist die SNB für 2025 einen Gewinn von rund 26 Milliarden Franken aus. Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 2. März veröffentlicht.

Ist das mehr als im vorigen Jahr?

Nein, im Jahr 2024 hatte die Notenbank einen absoluten Rekord ausweisen können: einen Überschuss von 80,7 Milliarden. Die zwei Jahre davor gab es jeweils Verluste.

Woher rührt der Gewinn im 2025?

Zum hohen Gewinn steuerte laut einer Mitteilung vom Freitag der gestiegene Goldpreis einen ansehnlichen Beitrag bei: Auf dem Goldbestand verbuchte die SNB einen Bewertungsgewinn von 36,3 Milliarden Franken.

Auf ihren Fremdwährungspositionen weist die Notenbank einen Verlust von rund 9 Milliarden Franken aus. Auf Frankenpositionen resultierte ein Minus von 0,9 Milliarden.

Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut SNB 12,7 Milliarden Franken betragen. Nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 12,9 Milliarden resultiert ein Bilanzgewinn von rund 26 Milliarden.

Was bedeutet das für die Ausschüttung?

Der Gewinn ermögliche laut Mitteilung einerseits eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspreche.

Andererseits wird erneut die öffentliche Hand profitieren: Es werde eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von insgesamt 4 Milliarden Franken möglich, heisst es. Im Vorjahr waren es trotz höherem SNB-Gewinn noch 3 Milliarden.

(dab/awp/sda)