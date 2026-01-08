SNB: Monetäre Bedingungen angemessen – trotz Unsicherheiten

Das Direktorium der Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins im Dezember im Bewusstsein hoher Unsicherheiten bei null Prozent belassen. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll zur letzten geldpolitischen Lagebeurteilung vom 10. und 11. Dezember hervor.

Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Inflationsentwicklung bleibe erhöht, heisst es im Protokoll. Auch die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz blieben unsicher, wobei die Entwicklung der Weltwirtschaft das Hauptrisiko sei.

Gleichwohl gebe es keinen akuten Handlungsbedarf. Die die monetären Bedingungen seien «angesichts der präsentierten Inflations- und Konjunkturaussichten aktuell angemessen». Und weiter hiess es: «Weder eine Straffung der Geldpolitik noch eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik wäre zum jetzigen Zeitpunkt angemessen.» Dies gelte umso mehr, da die Geldpolitik derzeit expansiv wirke.

Die SNB hatte an der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung im Dezember eine Verlängerung ihrer Zinspause beschlossen: Der Leitzins wurde das zweite Mal in Folge bei 0,00 Prozent belassen.

Die SNB veröffentlichte am Donnerstag zum zweiten Mal ein Protokoll und folgt damit anderen Notenbanken. Sie erhofft sich von diesem Kommunikationsinstrument, dass es die Wirkung der Geldpolitik unterstützt. Es ist eine Zusammenfassung der Diskussion, ohne dass geäusserte Meinungen einzelnen Direktoriumsmitgliedern zugewiesen wird. (sda/awp)