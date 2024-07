Gemäss Summermatter waren ab dem 9. Jahrhundert Bewohner der Siedlungen vor den Burgen sogenannte Bürger oder Burger. Daraus entwickelte sich das Bürgerrecht, das zunächst an den Besitz eines Grundstücks in der Burgergemeinde, später auch an andere Bedingungen geknüpft war. In der frühen Neuzeit kam es unter dem Eindruck des Bevölkerungswachstums insbesondere in den Städten zu einer Abschliessung der Bürger, die ihre Rechte gegenüber Zugezogenen sichern wollten, indem die Bedingungen für Neubürger verschärft wurden. Bei diesen Rechten geht es etwa um Nutzungsrechte an Gemeindegütern (Allmend, Wald, Weide, Wasser), um das Recht auf Fürsorge durch die Bürgergemeinde oder auch um das Stimmrecht.