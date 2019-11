Schweiz

Die häufigsten Nachnamen in der Schweiz nach Gemeinde



bild: watson

Die Welt in Karten

Wo die Müllers, Meiers und Kellers wohnen – die grosse Nachnamen-Übersicht der Schweiz

Du kennst sicher auch einen Müller, Meier oder Schmid. In rund der Hälfte der Schweizer Ortschaften gehören diese Namen zu den fünf meist verbreitetsten. Aber welcher Name ist an deinem Ort der häufigste? Die grosse Übersicht.

Jedes Dorf hat seine typischen Namen. Arnold in Bürglen. Gisler in Schattdorf. Camenzind in Gersau. Oder Betschart, Gwerder und Schelbert im Muotathal. Aber welcher Nachname dominiert an deinem Wohnort? Und wie viele hören dort wirklich auf diesen Namen?

Die Schweizer Post gibt mit einem Datensatz Einblick in die Nachnamen-Verteilung der Schweiz. Pro Postleitzahlgebiet werden darin jeweils die häufigsten fünf Nachnamen für Männer und Frauen aufgelistet. Für watson zeigt die Post, welcher Name insgesamt am häufigsten in einem Ort vorkommt.

Wir haben diese Angaben mit den Einwohnerdaten des jeweiligen PLZ-Kreises abgeglichen. Daraus ergibt sich der prozentuale Anteil eines Namens für jeden Ort. Die folgende Karte ist nach diesem Kriterium eingefärbt: Je dunkler das Grün, desto mehr Menschen tragen im Verhältnis zur Einwohnerzahl den gleichen Namen. Zudem zeigt die Karte, welche 5 Namen an deinem Postleitzahlort am häufigsten vertreten sind. Oder anders ausgedrückt: Wie sehr wahrscheinlich dein Nachbar heisst.

quelle: post.ch

In keinem Postleitzahlgebiet ist der gleiche Nachname häufiger vertreten als in Fornet-Dessous/Rebévelier (PLZ 2717). Von den 83 Bewohnern heissen dort sagenhafte 48 Menschen Amstutz. Der grösste Ort in den Top 10 ist mit fast 1300 Einwohnern Gersau SZ. Jeder Dritte hört dort auf den Namen Camenzind. Einer davon ist übrigens der ehemalige Rad-Weltmeister Oscar «Ösi» Camenzind.

In diesen Orten hat der grösste Anteil den gleichen Nachnamen*:

Fornet-Dessous/Rebévelier BE: Amstutz (57,83%) Juf GR: Menn (42,50%) Camuns GR: Derungs (41,28%) Vadura SG: Jäger (36,62%) Saxeten BE: Seematter (36,61%) Gersau SZ: Camenzind (36,27%) Erschmatt/Bratsch VS: Schnyder (34,62%) Staldenried VS: Abgottspon (34,60%) San Carlo GR: Crameri (34,48%) Ferden VS: Werlen (33,92%)

* Mindestens 15 Personen mit dem gleichen Namen

Daten und Quellen Die Daten stammen vom Open Data Portal der Schweiz. Ausgewertet wurden jeweils die fünf häufigsten Nachnamen pro PLZ. Bei einigen kleineren Postleitzahlgebieten konnten aus Gründen der Privatsphäre keine Angaben zu den häufigsten Nachnamen gemacht werden: Ist ein Name nicht mindestens sechsmal vertreten, gibt's am entsprechenden Ort ein «n/a».

Schauen wir noch etwas genauer hin. Hier kommen die 20 Nachnamen, welche es am häufigsten in einem Postleitzahlgebiet in die Top 5 geschafft haben.

Zu den Top 20 haben wir einige Namen genauer unter die Lupe genommen. Konkret sind dies die Namen Rochat, Bianchi und Caduff (hohe Anzahl in Sprachgebieten), Da Silva, Krasniqi und Nguyen (ursprünglich ausländische Namen mit häufigsten Top-5-Plätzen), sowie Zürcher, Berner, Basler und Elmer, die eigentlich einem Ort/Kanton zuzuschreiben wären – aber ... schaut selbst.

Müller

bild: datawrapper/watson

Meier

bild: datawrapper/watson

Schmid

bild: datawrapper/watson

Keller

bild: datawrapper/watson

Gerber

bild: datawrapper/watson

Weber

bild: datawrapper/watson

Schneider

bild: datawrapper/watson

Huber

bild: datawrapper/watson

Meyer

bild: datawrapper/watson

Steiner

bild: datawrapper/watson

Favre

bild: datawrapper/watson

Frei

bild: datawrapper/watson

Martin

bild: datawrapper/watson

Moser

bild: datawrapper/watson

Wyss

bild: datawrapper/watson

Fischer

bild: datawrapper/watson

Brunner

bild: datawrapper/watson

Bucher

bild: datawrapper/watson

Baumann

bild: datawrapper/watson

Bernasconi

bild: datawrapper/watson

Rochat

bild: datawrapper/watson

Zürcher

bild: datawrapper/watson

Da Silva

bild: datawrapper/watson

Krasniqi

bild: datawrapper/watson

Caduff

bild: datawrapper/watson

Nguyen

bild: datawrapper/watson

Elmer

bild: datawrapper/watson

