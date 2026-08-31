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Person wird nach Sprung in Vierwaldstättersee vermisst

Vierwaldstättersee Stoos 11. September 2016
Ein Badegast ist nach einem Sprung ins Wasser am Sonntagabend nicht mehr aufgetaucht. Blick auf den Vierwaldstättersee vom Stoos aus.Bild: forms://331/63852

Person wird nach Sprung in Vierwaldstättersee vermisst

31.08.2026, 07:5331.08.2026, 07:53

Eine Person ist am Sonntag bei Buochs NW nach einem Sprung in den Vierwaldstättersee nicht mehr aufgetaucht. Die Suche mit Polizei, Tauchern und einem Rettungshelikopter dauert an, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einem Communiqué mitteilte.

Laut der Mitteilung erhielt die Polizei am Sonntag um 14.15 Uhr einen Notruf. Eine Person war mit weiteren Personen auf einem Pedalo im Bereich des Aawassereggs auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Nach einem Sprung ins Wasser tauchte sie nicht mehr auf.

Die Kantonspolizei Nidwalden suchte mit einem Boot nach der vermissten Person. Zudem standen die Seepolizei der Luzerner Polizei mit Tauchern und ein Rettungshelikopter im Einsatz. Drei Rettungsteams umliegender Spitäler sowie das Care Team Nidwalden waren ebenfalls vor Ort.

Die Suche dauerte am Sonntagabend an. Im Bereich des Aawassereggs muss deshalb mit Einschränkungen der Freizeitaktivitäten gerechnet werden. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. (sda)

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