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Zürcher Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafen im Junge-Tat-Prozess

Eine RTL - Journalistin berichtet live vom Prozess des deutschen Entertainers Karl Dall vor Zuercher Bezirksgericht in Zuerich am Dienstag, 9. Dezember 2014. Dall muss sich wegen des Vorwurfs der Verg ...
Den beiden Hauptbeschuldigten drohen Freiheitsstrafen von 15 Monaten. Ihnen werden unter anderem Diskriminierung, Aufruf zu Hass und Hausfriedensbruch vorgeworfen.Bild: KEYSTONE

Zürcher Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafen im Junge-Tat-Prozess

04.09.2026, 06:1004.09.2026, 10:57

Der Zürcher Staatsanwalt hat am Freitag beim Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung «Junge Tat» Freiheitsstrafen gefordert. Die Aktionen hätten die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten.

Für die Staatsanwaltschaft stellt sich in diesem Verfahren die Frage nach den Grenzen der Meinungsfreiheit, wie der zuständige Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Bezirksgericht Zürich sagte.

Jeder Mensch dürfe Ansichten vertreten, die andere für abstossend halten würden, machte er deutlich. Das Recht schütze die Meinung, jedoch nicht jedes Mittel zur Durchsetzung. Niemand dürfe anderen die eigene Haltung mit der Faust aufzwingen.

«Kein Gesinnungsprozess»

Da politischer Protest innerhalb der Rechtsordnung stattfinden müsse, handle es sich hier um eine rechtliche Frage und keinen Gesinnungsprozess. Die Beschuldigten stünden nicht vor Gericht, weil sie rechts politisieren würden, hielt er fest.

Den beiden Hauptbeschuldigten drohen Freiheitsstrafen von 15 Monaten. Ihnen werden unter anderem Diskriminierung, Aufruf zu Hass und Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Im Zentrum stehen Störaktionen bei einem Pride-Gottesdienst und einer queeren Kinderlesung in Zürich im Jahr 2022. Hinzu kommen unbewilligte Dachaktionen in Basel und Winterthur. (sda)

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04.09.2026 06:46registriert Juni 2018
Ich bin sehr dankbar, dass in der CH der Rechtstaat funktioniert und dieses Verfahren gegen die Junge Tat, notabene Neonazis, läuft.
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DJRene
04.09.2026 07:33registriert September 2024
Unsäglich, diese jungen Nazigruppierungen, was habe ich in letzter Zeit Sticker entfernt. Lasst unsere Kinder und Jungen damit in Ruhe!
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Gina3
04.09.2026 07:37registriert September 2023
Ich hoffe, dass das Gesetz wirklich gerecht ist und für alle gleichermaßen gilt!

Außerdem haben sie die Kinder terrorisiert, die an der Lesung in der Bibliothek teilnehmen wollten!
Was für eine erbärmliche Tat!
Sie verbreiten nur Hassbotschaften. Und obendrein sind sie noch davon überzeugt, im Recht zu sein.

Eben: extreme gaga Rechte.
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