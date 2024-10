«Zu viel geplaudert»: Zürcher Gericht verurteilt Polizisten wegen Amtsgeheimnis-Verletzung

Das Zürcher Obergericht hat den 64-jährigen Gemeindepolizisten, der E-Mails mit Polizei-Interna verschickt hatte, wegen mehrfacher Amtsgeheimnisverletzung verurteilt. Er erhält eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken.

Das Obergericht war somit gleicher Ansicht wie die Vorinstanz, das Bezirksgericht Affoltern. «Für uns ist das ein klarer Fall», sagte der Oberrichter. «Es wurden eindeutig Polizei-Interna weitergegeben.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Polizist kann es noch vor Bundesgericht ziehen. Der Schweizer hatte in der Befragung am Freitag eingeräumt, «wohl zu viel geplappert» zu haben. Das sei aber keine böse Absicht gewesen. Am Stammtisch hätte er diese Informationen sicher nicht weitergegeben.

Der langjährige Polizist hatte Kolleginnen der Stadtkanzlei und der Einwohnerkontrolle E-Mails geschickt, in denen Personendaten von Verdächtigen und mögliche Straftaten offengelegt wurden.

«In zivil den Volg überwacht»

In den E-Mails, wegen denen er vor Gericht landete, erwähnte der beschuldigte Polizist mehrfach Personendaten von Verdächtigen und legte mögliche Straftaten offen. So informierte er etwa eine Gemeindeangestellte darüber, an welcher Adresse ein alkoholabhängiges, gewaltbereites Paar lebt. «Nur zu deiner Info», falls sie im selben Wohnblock wohne.

In den E-Mails an die Kolleginnen ging es auch um Polizei-Einsätze. Wegen einer Fahndung «überwachten wir in zivil den Volg, im schwarzen Skoda, bei der Garagen-Ausfahrt rechts». Er habe dies nur geschrieben, weil die Kollegin dort jeweils vorbeikomme, sagte er.

Sein Vorgesetzter hatte den Polizisten schliesslich wegen mehrfacher Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. Das Bezirksgericht Affoltern verurteilte ihn wegen Amtsgeheimnisverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken.

Im Gegensatz zum verurteilten Polizisten akzeptierte die Staatsanwaltschaft das Urteil und erschien nicht vor Obergericht. Entlassen wurde der mitteilsame Polizist wegen des Strafverfahrens nicht. Der 64-Jährige arbeitet heute noch auf dem Posten und will auch bis zu seiner Pensionierung im kommenden Jahr bleiben. Das Obergericht wird das Urteil noch am Vormittag eröffnen. (rbu/sda)