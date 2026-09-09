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Zurich Pride soll 2027 wieder stattfinden: Das ist geplant

KEYPIX - People take part in the Zurich Pride parade in Zurich, Switzerland, on Saturday, June 21, 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Die Zurich Pride soll 2027 wieder stattfinden.Bild: keystone

Soll 2027 wieder stattfinden: Das ist für die Zurich Pride geplant

09.09.2026, 11:2209.09.2026, 11:22

Die Zurich Pride will 2027 wieder eine Party in der Innenstadt feiern. Auf dem Kasernenareal plant der grösste queere Anlass der Schweiz ein Fest. 2026 fiel dieses aus finanziellen Gründen aus.

Geplant ist allerdings kein Musikfestival, sondern ein «offener Begegnungsort», wie der Verein Zurich Pride am Mittwoch in einer Medienmitteilung auf der Internetseite schreibt. Tsüri.ch berichtete zuerst darüber.

«Unterschiedliche Unterhaltungen, Community-Angebote, Marktstände und Unterhaltung schaffen Raum zur Begegnung, zum Austausch, Verweilen und gemeinsamen Feiern», heisst es weiter. Die Einzelheiten müssten aber noch ausgearbeitet werden.

Die Pride findet am 11. und 12. Juni 2027 statt. Die Demonstration durch die Zürcher Innenstadt wird am 12. durchgeführt.

Darum fiel die Pride 2026 aus

In der Mitteilung nennt der Verein unter anderem die Verlegung auf die Landiwiese während zweier Jahre als Belastung für das mehrheitlich ehrenamtlich arbeitende Organisationskomitee. Dort trat unter anderem Nemo auf, kurz nach dem Gewinn des ESC. Auf dem Kasernenareal fand 2024 und 2025 das albanische Musikfestival Alba statt.

Fixkosten und Anforderungen an Sicherheit und Infrastruktur stiegen kontinuierlich, einige Sponsoren sprangen zuletzt ab. In diesem Jahr wollte der Vorstand dann auf dem Turbinenplatz im Kreis 5 eine Pride-Party mit Eintritt durchführen. Die Generalversammlung entschied sich aber dagegen. (leo/sda)

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