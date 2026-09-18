Diese 4 Zürcher Gemeinden wollen eine Fusion prüfen

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Die vier Zürcher Gemeinden Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon und Russikon prüfen eine mögliche Fusion. Bis Ende 2030 soll in allen vier Gemeinden gleichzeitig eine Grundsatzabstimmung stattfinden.

Vier Gemeinden rund um Pfäffikon prüfen eine Fusion. Bild: KEYSTONE

Dabei sollen die Stimmberechtigten entscheiden, ob die Gemeindebehörden mit der Ausarbeitung einer detaillierten Vorlage für eine mögliche neue Gemeinde beauftragt werden, teilte der Gemeinderat von Fehraltorf am Freitag mit.

Im Rahmen des Projekts soll geprüft werden, welche Folgen ein Zusammenschluss hätte. Bereits heute arbeiten die Gemeinden in verschiedenen Bereichen zusammen. Zusätzliches Potenzial sehen sie etwa bei der Ortsplanung, der Infrastruktur und in der Verwaltung. Auch mit dem Kanton sollen Gespräche geführt werden, um diesen als Projektpartner zu gewinnen, heisst es in der Medienmitteilung.

Hinter dem Vorhaben stehen gemeinsame Herausforderungen wie die wachsende und alternde Bevölkerung, der Siedlungsdruck, der Verkehr und die Digitalisierung. Neben möglichen Effizienzgewinnen sollen auch Fragen zur Bürgernähe, zur politischen Mitwirkung und zur lokalen Identität berücksichtigt werden.

Der Gemeinderat hält fest, dass der politische Prozess zur Eingemeindung von Wildberg in die Gemeinde Pfäffikon wie vorgesehen weiterlaufe. Die entsprechenden Urnenabstimmungen finden am 28. Februar 2027 statt. (dab/sda)